Alfa Romeo: come sarà la gamma dopo le ultime novità

Nelle scorse ore le dichiarazioni rilasciate da Jean-Philippe Imparato a proposito del futuro di Alfa Romeo hanno ri-accesso la curiosità e le voci attorno alla casa automobilistica del Biscione. Alla luce di quanto detto dal nuovo numero uno dello storico marchio milanese, la possibilità di rivedere un giorno alcuni modelli mitici come la GTV e la Spider Duetto sembra prendere quota.

Ecco come potrebbe essere la futura gamma di Alfa Romeo

Imparato, come vi abbiamo riportato in un nostro precedente articolo, ha detto chiaramente che la volontà di riportare queste due iconiche auto nella gamma di Alfa Romeo esiste anche se prima occorre risollevare le sorti del marchio che vive un momento difficile.

Questo significa in parole povere che prima Alfa Romeo dovrà essere rilanciata con modelli che permetteranno alla casa italiana di fare “numeri”. Alla luce di queste dichiarazioni di Imparato dunque si profila la seguente situazione per il Biscione. Innanzi tutto dovrebbero arrivare vetture di “volume”. Non a caso il primo ad arrivare sarà il SUV Tonale che promette molto bene in termini di vendite in Europa e non solo.

Poi toccherà al futuro B-SUV “Brennero”. Potrebbe essere proprio questo il primo modello completamente elettrico di Alfa Romeo nel 2024. Poi potrebbero arrivare una nuova MiTo sulla base di Peugeot 208 e una nuova Giulietta su base DS 4, Opel Astra, Peugeot 308.

A quel punto, se le cose dovessero andare secondo previsioni, i tempi potrebbero essere maturi per queste auto di cui Imparato ha parlato nelle scorse ore: GTV e Duetto. Le due auto tornerebbero però solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in casa del Biscione.

