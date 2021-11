Fiat guida il mercato brasiliano per il decimo mese consecutivo

Con tre modelli tra i 10 best seller in Brasile, Argo, nuovo Strada e nuovo Toro, Fiat ha concluso ottobre con una leadership nel mercato brasiliano nel segmento delle auto e dei veicoli commerciali leggeri con una quota del 19,5% e 29.395 unità immatricolate. È il 10° mese consecutivo che il brand torinese occupa il primo posto nella classifica brasiliana.

L’auto più venduta è stata la Fiat Argo con 8381 unità consegnate e una quota di mercato del 5,6%. Il buon risultato di ottobre di Fiat vede anche il nuovo Strada in terza posizione con 6129 esemplari venduti e una quota di mercato del 4,1% mentre il nuovo Toro si è piazzato all’ottavo posto con 5187 unità e una quota di mercato del 3,4%.

Fiat Mobi

Fiat: quasi 29.400 esemplari sono stati consegnati ad ottobre 2021 in Brasile

Questa performance mantiene il marchio leader nel mercato brasiliano, raggiungendo una quota del 22,4% e 365.000 unità vendute. Sono circa 109.000 le vetture di differenza con la seconda posizione. Fiat è anche quella che è cresciuta maggiormente nel grande paese sudamericano tra i suoi competitor, con 6,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

Il nuovo Fiat Strada continua ad essere il veicolo più popolare in Brasile nel 2021 con 91.515 unità e una quota di mercato del 5,6%. Insieme al nuovo Toro (sesto posto nella classifica generale dell’anno), il brand di Stellantis è il più grande venditore di pick-up in Brasile. Oltre la metà di tutti i veicoli di questo segmento immatricolati nel paese sono di Fiat.

Fiat Argo

La Argo è il secondo modello più venduto nel paese con 73.800 unità e una quota di mercato pari al 4,5%. Al quinto posto nella classifica generale dell’anno troviamo la Fiat Mobi. Assieme alla Uno, il marchio torinese ha venduto più di un terzo di tutte le hatchback immatricolate in Brasile nel 2021 con una quota di mercato nel cumulato dell’anno pari al 33,2%. Nel segmento dei furgoni, la performance commerciale di Fiat non è diversa con una leadership rappresentata dal 42,4% di quota di mercato.

Herlander Zola, direttore di Fiat Sud America e delle operazioni commerciali in Brasile, ha detto: “Nel mese in cui abbiamo lanciato il Fiat Pulse e iniziato le prevendite del modello con un assoluto successo di pubblico (oltre 5.500 unità prenotate in 96 ore), abbiamo avuto un altro periodo di risultati importanti, che hanno posto Fiat ad un livello di leadership indiscusso. Questo dimostra il consolidamento della nostra strategia e l’ottima ricettività dei nostri prodotti con il consumatore. E vedrai che abbiamo ancora novità per il 2021 per sorprendere i nostri clienti”.