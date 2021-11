Stellantis: 152 milioni di euro di investimento nel sito di Rennes

Stellantis ha annunciato un investimento di 152 milioni di euro nel suo sito di La Janais, vicino a Rennes, per produrre un nuovo veicolo che succederà al C5 Aircross, hanno annunciato i sindacati martedì. Durante un comitato sociale ed economico (CSE), “la direzione dello stabilimento PSA di Janais ha annunciato che il sito avrebbe prodotto la nuova generazione del C5 Aircross, inclusa la sua versione elettrica”, ha affermato il CFDT in un comunicato stampa.

Grosso investimento per Stellantis nello stabilimento di Rennes

“Questa è una buona notizia per l’occupazione, gli sforzi richiesti ai dipendenti, in particolare in termini di flessibilità, sono stati molto importanti negli ultimi anni, è un giusto ritorno che permette di dare visibilità industriale per il periodo 2025-2030″, ha dichiarato Laurent Valy, segretario CFDT del CSE, citato nel comunicato.

Questo progetto “rafforza il futuro industriale e occupazionale nello stabilimento bretone del gruppo e lo rende uno di quelli che contribuiranno alla transizione energetica in cui l’industria automobilistica è impegnata”, considera il CFE-CGC, da parte sua, in un comunicato stampa separato, chiedendo “l’allocazione di risorse umane per far fronte alla sfida tecnologica”.

Contattata dall’Afp, la dirigenza dello stabilimento non ha commentato in attesa di una conferenza stampa in programma martedì pomeriggio sul sito bretone. Il CFDT chiede anche “produzione aggiuntiva” in modo che il sito non sia “monoprodotto” in caso di fallimento commerciale, mentre il CFE-CGC chiede il trasferimento di “tutta la produzione di Peugeot 5008 per trovare un livello sufficiente di attività sul sito”. Vedremo dunque a proposito di questo stabilimento quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi dal gruppo Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Nuova Opel Manta: la futura vettura elettrica sarà protagonista della rivoluzione verde all’interno del gruppo Stellantis