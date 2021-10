500 Iride: ecco il primo monopattino elettrico Fiat

Nella volontà di dare vita ad una mobilità sempre più sostenibile, l’unione fra i team di Fiat e Mopar ha dato vita al monopattino elettrico 500 Iride che nasce con la volontà di dare nuova linfa alla micro mobilità urbana a zero emissioni. Il primo monopattino di Fiat nasce al Centro Stile Fiat sfruttando la collaborazione con Compagnia Ducale e celebra il design della Nuova 500 Elettrica, ovvero la prima vettura a zero emissioni del costruttore torinese.

Il monopattino elettrico di Fiat e Mopar permette di districarsi in città divenendo l’attore principale di quell’ultimo miglio che separa il parcheggio dell’auto dal luogo di destinazione finale. “Fin dal progetto iniziale della Nuova 500 il team di Mopar ha lavorato insieme con i colleghi dell’ingegneria, dello stile e del prodotto con l’obiettivo di offrire la massima personalizzazione attraverso un’ampia collezione di Authentic Accessories by Mopar coerenti con lo spirito del modello e oggi facciamo un passo avanti presentando 500 Iride con cui apriamo una nuova era nel campo della micro-mobilità urbana nel segno dell’icona Fiat. Per la sua realizzazione ci siamo avvalsi del know-how di Compagnia Ducale, un nostro storico partner licenziatario con cui abbiamo già sviluppato alcuni prodotti personalizzati con gli stilemi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo”, ha ammesso Francesco Abbruzzesi, responsabile Mopar Enlarged Europe.

Il nuovo 500 Iride si potrà acquistare presso le concessionarie Fiat e su Mopar Store anche per chi non possiede effettivamente una Fiat. Il prezzo di lancio fissato in 699 euro include 2 anni di garanzia, assistenza diretta mediante App, call center, sito web e rete di assistenza tecnica dedicata.

Stile ispirato per il monopattino Fiat 500 Iride

Ovviamente sia la denominazione che l’elemento illuminate del 500 Iride derivano da un design ispirato alla 500. La luce di posizione circolare ricalca infatti lo stilema iconico della Fiat 500 permettendogli anche di ritagliarsi una fetta di unicità nel panorama odierno riservato ai monopattini elettrici.

Tuttavia la denominazione Iride ricorda le colorazioni dell’arcobaleno: le vernici disponibili sono infatti il Celestial Blue e il Cloud Gray, già realizzati per la vernice esterna della Nuova 500 Elettrica. Successivamente lo si potrà avere in rosso per rendere omaggio alla nuova (500)RED. In questo caso, parte del ricavato di ogni vendita sarà devoluto all’associazione (RED).

Dal punto di vista tecnico, il 500 Iride è equipaggiato con un motore da 250 Watt con autonomia fino a 30 chilometri e velocità massima regolamentata e fissa a 25 km/h: la ricarica si completa in circa 4 ore e mezza. Gli pneumatici, con camera d’aria, sono d a10 pollici e c’è un ammortizzatore posteriore e il display integrato sul manubrio telescopico. Pesa solamente 15 chilogrammi e permette di essere chiuso tramite chiusura easy-folding per una maneggevolezza interessante anche in fase di trasporto. La sicurezza è garantita dalla luce anteriore, visibile anche da lunghe distanze, e dall’elemento posteriore che lampeggia in frenata. Sulle strade pedonali si può attivare (via App o tramite il display) la funzione Pedestrian Mode che limita la velocità a 6 km/h. A richiesta si può avere il Safety Pack con casco, gilet ad elevata visibilità e sistema di bloccaggio per la fase di parcheggio.

Per il trasporto in auto, il 500 Iride si può inserire nell’apposita borsa dedicata. Su richiesta si può avere un caricatore da 12 Volt che ricarica il monopattino direttamente dalla batteria della Nuova 500 Elettrica sfruttandone meno dell’1% della capacità disponibile. 500 Iride si gestisce anche tramite App disponibile gratuitamente sui principali store: utile a controllare lo stato della batteria, il risparmio di emissioni, velocitò, autonomia e distanza percorsa. Si può anche scegliere la velocità di crociera più congeniale o diversificare fra quattro modalità di guida: Normal, Sherpa, Sport e Pedestrian Mode.

Sempre tramite l’App dedicata si può instaurare una gestione multi utente per condividere il 500 Iride con familiari e amici, fino a massimo quattro persone.