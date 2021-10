e-Days di Stellantis: promo sulla gamma elettrica fino all’1 novembre

L’iniziativa degli e-Days di casa Stellantis permette di acquistare online vetture elettriche e ibride del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA. In quel caso l’utente che deciderà di acquistare una elettrica o ibrida appartenente ai marchi di Stellantis godrà di alcune agevolazioni piuttosto interessanti: c’è ancora tempo fino al primo novembre.

Acquistando una Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, DS o Opel tramite i canali online dei costruttori del Gruppo avranno a disposizione una wallbox destinata alla ricarica casalinga oltre a 12 mesi di ricariche pubbliche completamente gratuite. Peraltro, chi acquisterà una Peugeot 308 Hybrid avrà a disposizione anche due biglietti omaggio per assistere alle ATP Finals di Torino.

Tutte le auto in promozione durante gli e-Days di Stellantis

Le vetture proposte tramite gli e-Days di Stellantis si possono configurare a piacimento dell’utente, ma bisogna versare una caparra non superiore a 500 euro tramite carta di credito. Il ritiro si potrà invece effettuare presso la concessionaria scelta dall’utente che acquista la vettura dopo aver saldato quanto richiesto con possibilità di disporre di soluzioni rateali.

Le auto che beneficiano della promozione riservata agli e-Days di Stellantis possono essere restituite fino a 14 giorno dopo la data di consegna, in caso di ripensamento, annullando l’ordine senza costi o penali e con restituzione della caparra versata all’inizio.

Fiat: si può chiaramente ordinare la Nuova 500 Elettrica che nell’allestimento Action parte da 19.700 euro grazie al contributo statale e di Fiat stessa. Un ulteriore sconto da 2mila euro si può avere in caso di rottamazione, riducendo ulteriormente il prezzo di approdo. Possibilità di finanziare l’importo secondo differenti modalità disponibili sul sito web del costruttore torinese.

Jeep: in casa Jeep gli e-Days di Stellantis propongono le Renegade e Compass 4xe, ovvero le ibride plug-in che regolano la concorrenza in Italia ormai da qualche mese. Nello specifico la Renegade si può acquistare online nell’allestimento Limited a partire da 33.374 euro con possibilità di un ulteriore sconto da 1.000 euro in caso di rottamazione. Nel caso di Compass 4xe, gli e-Days permettono di acquistare la versione Night Eagle a partire da 38.805 euro e anche in questo caso si può beneficiare di 1.000 euro di sconto in più in caso di rottamazione.

Peugeot: nel caso di Peugeot si possono acquistare durante gli e-Days la Peugeot e-208 (a partire da 23.650 euro), la Peugeot 308 Hybrid a partire da 35.250 euro, il SUV e-2008 a partire da 29.350 euro, il Peugeot 3008 Hybrid da 37.500 euro quindi la Peugeot 508 SW Hybrid a partire da 41.150 euro.

Citroën: in casa Citroën con gli e-Days si può puntare sulla Ë-C4 a 29.200 euro contro i 37.900 euro del listino canonico. Allo stesso modo si può scegliere anche la Citroën C5 Aircross Hybrid a partire da 36.100 euro contro gli oltre 43mila del listino, quindi la C5 X Hybrid a partire da 39.250 euro e Berlingo M elettrico da 27.850 euro.

Opel: buona disponibilità di modelli anche in casa Opel che mette a disposizione la Grandland Plug-In Hybrid da 36.350 euro, quindi la Opel Corsa-e a 25.650 euro e Mokka-e GS Line + a 31.100 euro.

DS: infine DS che propone DS 3 Crossback So Chic E-Tense a partire da 31.750 euro, contro gli oltre 40mila del listino. la NuoVA DS 4 Business E-Tense 225 parte invece da 35.250 euro mentre DS 7 Crossback Business E-Tense 225 da 44.200 euro.

Va infine ricordato che le promo programmate da Stellantis per gli e-Days vanno ragionate con i concessionari del Gruppo, in virtù del fatto che gli incentivi statali sembrano essere oggi definitivamente terminati.