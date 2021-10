Fiat: buone notizie arrivano dalla Polonia

Arrivano buone notizie dallo stabilimento Fiat di Tychy in Polonia, che fa parte del gruppo Stellantis. Questo impianto infatti attualmente dispone di semiconduttori e sta cercando di compensare le perdite causate dai tempi di fermo precedenti. Tuttavia, a volte le consegne vengono effettuate solo 2-3 giorni prima della produzione, quindi l’incertezza è molto alta.

Lo stabilimento Stellantis di Tychy, dove vengono prodotte Fiat 500 e Lancia Ypsilon, ha recentemente evitato interruzioni nella fornitura di semiconduttori, che hanno bloccato il lavoro in molti stabilimenti automobilistici in tutto il mondo. “Per ora stiamo lavorando e almeno fino alla metà della prossima settimana abbiamo garantito le forniture di semiconduttori – afferma Rafał Grzanecki di FCA Poland.

“La fabbrica di Fiat sta cercando di compensare le perdite di produzione causate dalla precedente carenza di semiconduttori. In alcuni giorni, come oggi e domani, sono previsti turni di dieci ore. Ci sono anche progetti per lavorare il sabato ho già detto domani, ma ci sono anche i sabati lavorativi a novembre. Tuttavia, è difficile dire fino a che punto questi piani funzioneranno”.

Rafał Grzanecki ammette che spesso solo 2-3 giorni prima si sa se la fabbrica sarà in grado di ottenere semiconduttori e continuare la produzione normalmente. Tale incertezza è un incubo per i pianificatori, gli equipaggi e l’intera catena di approvvigionamento. Pianificare la produzione in tali condizioni è molto difficile, perché solo con pochi giorni di anticipo si può decidere se la fabbrica funzionerà e in che modalità, oppure se verrà fermata.

Ricordiamo che dal prossimo anno in questa fabbrica saranno costruiti nuovi modelli. Il primo ad arrivare nel 2022 sarà il B-SUV di Jeep. A seguire sono attesi un SUV compatto di Fiat e quello di Alfa Romeo che forse si chiamerà Alfa Romeo Brennero. Fiat 500 con motori a combustione continuerà ad essere costruita qui fino a quando sarà commercializzata.

