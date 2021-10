Alfa Romeo 8C 2300 del 1933 ex Ferrari torna in pista [Video]

Rispetto al passato, Alfa Romeo oggi non è molto coinvolta nelle corse in quanto partecipa solo alla serie TCR e corre in Formula 1 in collaborazione con Sauber. Tuttavia, in passato la casa automobilistica di Arese è stata una delle più importanti nel Motorsport.

L’eredità automobilistica del Biscione risale agli anni ‘20, quando vinse più volte la Mille Miglia e la Targa Florio. Fra le vetture più famose ad aver corso in pista c’è senza dubbio l’Alfa Romeo 8C 2300. È una delle sue auto da corsa classiche più iconiche.

Alfa Romeo 8C 2300 sul circuito di Monza

Alfa Romeo 8C 2300: ecco un video che ci mostra in azione un esemplare del 1933 usato dalla Scuderia Ferrari

Molti di voi sicuramente ricorderanno la 8C come l’auto sportiva in edizione limitata che il marchio di Stellantis ha costruito dal 2007 al 2010, ma in realtà questo nome è stato utilizzato per la prima volta nel 1931. Si riferiva al motore a otto cilindri in linea anche alimentava proprio la 8C 2300.

Progettato da Vittorio Jano, che costruì anche i V12 per Ferrari, tale propulsore divenne l’unità principale da corsa utilizzata da Alfa Romeo negli anni ‘30. La gamma Alfa Romeo 8C era costituita da diverse auto da strada e da pista. Il primo veicolo da corsa è arrivato nel 1931 con il nome di 8C 2300. Questo si riferiva, appunto, al motore otto cilindri e alla sua cilindrata di 2.3 litri.

In quel periodo, la vettura vinse numerosi eventi importanti, tra cui la Targa Florio e il Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza. In aggiunta, la l’Alfa Romeo 8C 2300 ha vinto quattro volte di fila (dal 1931 al 1934) la 24 Ore di Le Mans.

Rimasta in produzione fino al 1939, la casa automobilistica di Arese produsse complessivamente 10 versioni diverse della 8C 2300, tra cui una monoposto per la Formula 1 (utilizzata dalla Scuderia Ferrari) e una coupé aerodinamica per la 24 Ore di Le Mans. Nel 2021 si celebrano esattamente 90 anni da quando Alfa Romeo ha lanciato quest’iconica auto da corsa.

Di recente, lo youtuber 19Bozzy92 ha avuto la possibilità di filmare una 8C 2300 con motore a otto cilindri in linea da 2.3 litri mentre girava sul circuito di Monza. Questo particolare esemplare indossa anche il badge Monza per celebrare la vittoria nel suo primo anno sul tracciato italiano.

La 8C 2300 in questione, con telaio n°2211120, fu iscritta proprio dalla Scuderia Ferrari al Gran Premio di Monaco del 1933. È stata guidata dal leggendario Tazio Nuvolari. Sotto il cofano si nasconde ancora il suo propulsore originale che nuovo generava 140 CV di potenza.

A giudicare dalla clip, che trovate dopo la galleria fotografica, le condizioni generali di questa Alfa Romeo 8C 2300 sono davvero ottime.