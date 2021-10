RML Short Wheelbase: le foto della prima carrozzeria completa

RML Group ha pubblicato nelle scorse ore delle nuove foto che riguardano la nuova RML Short Wheelbase, che attualmente si trova nella fase finale e dovrebbe essere terminata entro la fine dell’anno.

L’azienda britannica afferma che ieri, per la prima volta, una carrozzeria è stata montata a secco sul telaio modificato dell’auto. Le sue parti in fibra di carbonio sono state scansionate e misurate dopo il loro adattamento e il 99% della struttura è sceso tra 2,5 mm di tolleranza mentre il 60% è rientrato in una tolleranza di 1 mm.

RML Short Wheelbase, la carrozzeria in fibra di carbonio

RML Short Wheelbase: RML Group ha pubblicato le foto della prima carrozzeria completa in fibra di carbonio

Ben Amos, ingegnere di produzione del programma Short Wheelbase, ha detto: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato. Vedere la carrozzeria della prima vettura di serie in questo stato completo, fissata al telaio, con insonorizzazione e isolamento termico al loro posto, è piuttosto speciale dopo averla vista solo virtualmente fino ad ora. Abbiamo anche le guarnizioni delle porte montate e pronte per l’incollaggio”.

Il corpo, composto da soli due pezzi principali, è fissato al telaio. Ciò rende l’intera struttura parecchio rigida, migliorando la dinamica su strada. È anche leggero in quanto pesa soli 40 kg. La parte posteriore pesa ben 32 kg in meno rispetto alla vettura originale.

Basata sulla Ferrari 550 Maranello, la Short Wheelbase vanta una carrozzeria che somiglia a una 250 GT SWB degli anni ‘60. Sotto il cofano è presente un motore V12 aspirato da 5.5 litri che sviluppa 485 CV e 570 Nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 marce.

RML Group ha affermato che lo step successivo sarà quello di montare le porte e il cofano del bagagliaio della SWB attraverso un rigoroso processo per garantire che le parti si adattino senza problemi al resto della vettura. Il mese prossimo, l’azienda britannica dipingerà la carrozzeria, anche se ha intenzione di lasciare visibile la trama della fibra di carbonio in alcune aree.

“Vogliamo solo dare ai proprietari che entrano in questa vettura dei materiali premium. Abbiamo scelto una lucentezza del 60% per queste parti esposte e questa sarà una delle principali caratteristiche”, ha detto Amos.

La RML Short Wheelbase presente nelle immagini, nota come Car Zero, sta ora entrando nelle fasi finali della costruzione con il gruppo propulsore, le finiture esterne, i cablaggi e l’impianto frenante che dovrebbero essere installati nelle prossime settimane.

Michael Mallock, CEO di RML Group, ha dichiarato: “Il team della RML Short Wheelbase ha lavorato duramente per fornire un’auto completamente prodotta che soddisfi i nostri standard eccezionalmente elevati. E ora ci siamo quasi arrivati. La qualità finale non sarà diversa da quella attesa dai nostri clienti OEM. In altre parole, tra le migliori del settore”.