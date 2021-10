Opel Antara: il primo SUV del brand compie 15 anni

Dopo aver esplorato con successo il mercato dei veicoli fuoristrada, Opel si affacciò per la prima volta nel segmento dei SUV 15 anni fa con l’Opel Antara. Si tratta di un veicolo che abbinava un’immagine dinamica ed elegante alla trazione integrale disponibile di serie e ad altre caratteristiche tecnologiche.

L’Antara puntava su un comportamento stradale analogo a quello di una vettura, ma con una grande abitabilità abbinata a dimensioni esterne contenute e su innovative soluzioni di trasporto come il sistema Flex-Fix. Il risultato era un 4×4 assolutamente adatto all’utilizzo quotidiano e al tempo libero.

Opel Antara interni

Opel Antara: il primo SUV del marchio tedesco spegne 15 candeline

La casa automobilistica tedesca afferma che l’Opel Antara era dinamico come una station wagon sportiva e robusto come un classico fuoristrada. La parte inferiore della carrozzeria evidenziava tutta la robustezza del nuovo SUV mentre le linee slanciate e le superfici tese gli conferivano eleganza e sportività senza occupare più spazio a terra di una berlina di classe media.

Altri dettagli estetici riguardavano il rialzo sul cofano motore e la mascherina attraversata da una larga barra cromata, sulla quale spiccava il grande marchio Opel. In aggiunta, le prese d’aria laterali, che comprendevano gli indicatori di direzione, alleggerivano l’estetica del frontale.

La gamma delle motorizzazioni dell’Antara comprendeva tre differenti propulsori, tutti a quattro valvole per cilindro e montati trasversalmente all’interno del vano motore. La versione entry-level disponeva di un quattro cilindri linea da 2.4 litri capace di erogare 140 CV di potenza mentre al top c’era un V6 a benzina da 3.2 litri che produceva 227 CV. Fra i due si trovava il turbodiesel common-rail da 2 litri da 150 CV che successivamente viene proposta anche in una versione da 127 CV.

La trazione integrale intelligente univa i tipici vantaggi della trazione anteriore (stabilità della trazione in fase di accelerazione e rumorosità contenuti) a quelli delle quattro ruote motrici permanenti. Il differenziale elettroidraulico a gestione elettronica garantiva una ripartizione ottimale della coppia motrice tra asse anteriore e posteriore in qualunque situazione.

Fino a 1420 litri di capacità di carico

Le componenti meccaniche erano completamente integrate con i sistemi ABS ed ESP Plus per migliorare il controllo della vettura e la sicurezza attiva. Il bagagliaio dell’Opel Antara aveva una capacità di 370 litri che diventavano 865 litri ripiegando in avanti lo schienale del divanetto posteriore e fino a 1420 litri riempiendo la vettura fino al soffitto.

Lo schienale dei sedili posteriori poteva essere ripiegato in due sezioni di diversa lunghezza (60:40). Inclinando anche il sedile del passeggero anteriore era possibile trasportare all’interno della vettura oggetti lunghi fino a 2,63 metri.

Uno scomparto ricavato sotto la superficie del vano di carico permetteva di sfruttare meglio il bagagliaio del SUV per cui era prevista anche la disponibilità del sistema FlexOrganizer. Il sistema di trasporto posteriore integrato Flex-Fix si imponeva per la sua grande funzionalità.

La sua totale integrazione con la vettura eliminava l’esigenza di dover smontare e riporre da qualche parte componenti ingombranti. Spariva restando praticamente invisibile sotto al paraurti posteriore e poteva essere estratto per trasportare fino a due bici contemporaneamente.