La Ferrari 550 Maranello di Eddie Van Halen andrà all’asta

Eddie Van Halen, una delle leggende del rock, è purtroppo scomparso ad ottobre all’età di 65 anni. Da allora, il mondo lo ha riconosciuto anche per la sua passione automobilistica, rappresentata da una collezione di alcuni esemplari davvero interessanti.

Van Halen possedeva una bellissima Lamborghini Miura rossa, una Porsche 911 GT3 RS e un paio di Audi R8, una con motore V8 e l’altra con V10. Tuttavia, la stella del rock ha avuto anche una Ferrari 550 Maranello da pista del 2000 che ora è disponibile all’asta.

Ferrari 550 Maranello: domani sarà proposto all’asta l’esemplare da corsa appartenuto a Eddie Van Halen

La vettura ha ricevuto alcune piccole modifiche per adattarsi ai circuiti e ora è disponibile all’asta su Gotta Have Rock and Roll con una riserva di 200.000 dollari (167.948 euro). La 550 Maranello è stata acquistata da Eddie Van Halen per correre con suo fratello, secondo quanto riportato nell’annuncio.

La vettura dispone di sedili avvolgenti aftermarket, una roll-bar e un’imbracatura da corsa invece delle normali cinture di sicurezza. Il tutto è abbinato a un motore V12 da 5.5 litri capace di sviluppare una potenza di 485 CV e 569 nm. Come ogni altra Ferrari 550 Maranello, anche questo esemplare viene fornito con un cambio manuale a 6 rapporti.

In base a quanto riportato nell’annuncio di vendita, l’auto ha percorso 45.061 km, quindi sicuramente Van Halen si è divertito a guidarla nel corso degli anni. L’annuncio di vendita riporta che, a livello meccanico, il bolide è in condizioni eccellenti in quanto è stata effettuata una completa manutenzione dal “miglior meccanico Ferrari”.

Secondo quanto riferito, la leggenda del rock ha posseduto l’auto per circa un anno prima di venderla a un amico, ciò significa che Van Halen non l’aveva al momento della sua morte. Gotta Have Rock and Roll sostiene che rilascerà un certificato di autenticità assieme alla Ferrari 550 Maranello una volta venduta.

