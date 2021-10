Dodge Charger e Challenger 2022: svelati due nuovi pacchetti

Dodge ha presentato nelle scorse ore due nuovi pacchetti per le Dodge Charger e Challenger 2022 con il nome di Hemi Orange ed SRT Black.

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha detto: “I pacchetti HEMI Orange ed SRT Black offrono due opzioni di aspetto distintive per le Dodge Charger e Challenger 2022. I proprietari di veicoli ad alte prestazioni sono unici e questi due pacchetti offrono ai nostri clienti la possibilità di distinguersi ancora di più sulla strada”.

Dodge Challenger GT RWD con pacchetto Hemi Orange

Dodge Charger e Challenger: la gamma 2022 adesso prevede due nuovi pacchetti chiamati Hemi Orange ed SRT Black

Il pacchetto Hemi Orange è disponibile sui modelli GT RWD e Scat Pack Widebody per Charger e Challenger. Rende omaggio all’iconico motore Hemi che alimenta le muscle car della casa automobilistica statunitense ormai da diversi anni.

Come il distinto aspetto arancione dei motori Hemi dell’epoca, il pacchetto Hemi Orange è costituito da linee arancioni per creare una combinazione unica di inserti arancio/nero che trasformano sia all’esterno che all’interno.

Dodge Charger Scat Pack Widebody con pacchetto Hemi Orange

Esternamente, troviamo delle strisce da corsa color arancio e canna di fucile che corrono lungo il veicolo mentre l’arancione delinea la griglia Midnight Grey Metallic e il beige del parafango. Sulle Dodge Charger e Challenger Scat Pack Widebody, le pinze freno Brembo a sei pistoncini arancioni contrastano con i cerchi da 20” Warp Speed Carbon Black. La GT RWD, invece, è costituita da pinze freno Brembo a quattro pistoncini abbinati a cerchi da 20” Medium Gloss Black.

Nell’abitacolo, le cuciture arancioni impreziosiscono il quadro strumenti, la parte superiore delle portiere e il bracciolo, la plancia centrale, il pomello del cambio e il volante in pelle con fondo piatto. I sedili sono caratterizzati da cuciture arancioni e dal logo monocromatico Dodge Rhombi sullo schienale. Per le Scat Pack Widebody, è presente il beige 392 arancione e nero sul cruscotto.

Dodge Challenger SRT Hellcat con pacchetto SRT Black

Le modifiche interne includono cornici del volante, rivestimento del quadro strumenti, portabicchieri, bocchette dell’areazione e struttura del cambio. Gli ordini per il pacchetto Hemi Orange partiranno presso le concessionarie Dodge dal quarto trimestre del 2021 con un prezzo di listino di 2995 dollari (2581 euro) per la GT RWD e 1500 dollari (1292 euro) per la Scat Pack Widebody.

Il pacchetto Hemi Orange sarà offerto anche per il Dodge Durango R/T e R/T Tow N Go 2022, con dettagli e disponibilità a partire dal primo trimestre del prossimo anno.

Dodge Charger SRT Hellcat con pacchetto SRT Black

Pacchetto SRT Black

Passando al pacchetto SRT Black, disponibile per le Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat ed SRT Hellcat Redeye, propone badge e dettagli esterni oscurati. Il badge SRT Hellcat esterno, presente su griglia, parafango e spoiler per la Challenger e su griglia, parafango e cofano per la Charger, è stato modificato con un aspetto Midnight Grey Metallic.

Il pack è completato da terminali di scarico Black Nickel sulla Charger SRT mentre sono disponibili di serie sulle Dodge Challenger SRT. Il pacchetto SRT Black sarà disponibile nel quarto trimestre del 2021 a un prezzo consigliato di 695 dollari (599 euro).