Jeep conferma l’arrivo di un nuovo SUV compatto

Fra le tante novità rivelate dal nuovo piano industriale di Jeep, c’è un nuovo modello che si posizionerà un gradino sotto il Renegade. In particolare, Mike Manley, CEO del marchio americano, ha confermato che il nuovo SUV compatto verrà lanciato entro il 2022 e inoltre sarà il modello della futura gamma sui cui Jeep punterà molto.

Oltre a questo, la misteriosa vettura si posizionerà sul mercato ad un prezzo di partenza di circa 17.000 euro. Nel corso di un’intervista fatta a marzo da Autocar, Manley ha dichiarato che un’auto più piccola del Renegade è un progetto molto interessante per il marchio americano. Egli ha inoltre confermato che stavano lavorando proprio su di lui.

Jeep: il nuovo piano industriale conferma l’arrivo di un nuovo crossover compatto

La decisione è stata presa ora vista la rapida crescita del segmento dei SUV compatti in tutto il mondo. Inoltre, il piccolo crossover avrà l’obiettivo di aumentare la popolarità del brand in Europa. Il CEO di Jeep ha dichiarato, poi, che potrebbe esserci la possibilità di commercializzare il misterioso Sport Utility Vehicle compatto anche in America Latina.

Al contrario, egli ha escluso il mercato cinese visto che la domanda dei SUV piccoli si concentra sui marchi locali che riescono ad offrire dei veicoli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Infine, la piattaforma di costruzione del nuovo SUV compatto Jeep dovrebbe essere la stessa di un nuovo modello Fiat, molto probabilmente la prossima generazione di Panda 4 × 4.