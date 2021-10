Jeep Compass Limited diesel: scopriamo l’offerta di noleggio Leasys

Grazie all’offerta di noleggio a lungo termine Jeep Miles by Leasys, è possibile mettersi al volante della nuova Jeep Compass in versione Limited e con motore diesel pagando mensilmente 359 euro. In particolare, l’offerta prevede una durata contrattuale di 48 mesi e una percorrenza di 1000 km totali inclusa.

Bisognerà aggiungere 0,18 centesimi di euro in base ai km effettivamente percorsi in più. In questo modo non si ha alcun limite di percorrenza per un’autentica esperienza pay-per-use. I km in più percorsi verranno rilevati attraverso il servizio di infomobilità I-Care di Leasys.

Jeep Compass Limited: Leasys la propone a noleggio per 48 mesi con Jeep Miles

Il canone mensile include una serie di servizi per guidare con tranquillità la Compass Limited. Tra questi abbiamo copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura incendio e furto con penale risarcitoria, riparazione danni con penale risarcitoria, servizio di infomobilità I-Care e utilizzo gratuito dell’app UMove di Leasys in cui poter gestire il contratto di noleggio e i servizi legati alla mobilità. Inoltre, Jeep Miles include la E-Mobility Card e il servizio E-Parking. L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2021.

Sotto il cofano della Jeep Compass troviamo il motore diesel Multijet II quattro cilindri linea da 1.6 litri con potenza di 130 CV a 3750 g/min e 320 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

La casa automobilistica statunitense afferma che il SUV impiega 11,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 187 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,7 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 122 g/km.

Ecco le caratteristiche di serie offerte dall’allestimento Limited

L’equipaggiamento di serie offerto dalla nuova Jeep Compass Limited include caricatore wireless per smartphone compatibili, climatizzatore automatico bizona, cruise control adattivo, Intelligent Speed Assist, retrocamera, servosterzo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, connettività Bluetooth, supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, barre al tetto in Glossy Black, cerchi in lega da 18”, correttore assetto fari, vetri posteriori e lunotto oscurati, fari abbaglianti automatici, fari a LED con DRL e fendinebbia a LED, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori e specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e calotte in Glossy Black.

Presenti inoltre cornice dei finestrini cromata, quadro strumenti digitale con display TFT a colori da 10.25 pollici, sedili in tessuto e Tecno Vinyl, sedili posteriori ribaltabili 40/60, tappetini, regolazione lombare elettrica a due vie, ABS, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, cinture di sicurezza con pretensionatori, rilevatore di stanchezza del conducente, Full Speed Forward Collision Warning, Lane Support System, sistema Keyless Go & Passive Entry, vari airbag, frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e sistema di infotainment Uconnect con display touch da 10.1 pollici e Radio DAB.