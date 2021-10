Stellantis: importante accordo con Feu Vert

Importante novità per il gruppo Stellantis. La società guidata dall’amministratore delegato Carlos Tavares ha ufficializzato nelle scorse ore la propria posizione di fornitore dei centri auto Feu Vert, che in tal maniera beneficeranno dei prodotti distribuiti dal marchio Distrigo.

Occorre sottolineare che Feu Vert e Stellantis in realtà collaboravano insieme già da un po’ di tempo. Adesso però le due società hanno deciso di firmare questo accordo commerciale che riguarda i pezzi di ricambio relativi a 3 paesi: Francia, Spagna e Portogallo. Questa collaborazione dà la possibilità ai circa 450 centri auto del marchio specializzati in manutenzione e riparazione auto di beneficiare dell’intera gamma di ricambi di Distrigo (distributori ufficiali di ricambi).

Le parti originali riguardano i pacchetti di frenata e gli ammortizzatori per i marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel/Vauxhall, prodotti dei fornitori Bosch. I pneumatici invece non rientrano in questo accordo stipulato tra le due aziende.

La rete Feu Vert beneficia di questa partnersip in quanto potrà sviluppare nuovi servizi grazie all’accesso a parti specifiche non disponibili come ricambio. In questa maniera essa non garantirà più solo due pacchetti ai suoi clienti, ma tre, a seconda del budget e della qualità del pezzo cercato. Per il gruppo Stellantis, questo accordo rafforza la sua aspirazione di diventare un distributore della rete Feu Vert facendo diventare Distrigo un marchio sempre più internazionale.

“Distrigo dovrà coprire il 70 per cento delle esigenze dei riparatori”, ha dichiarato Sylvie Layec, Senior Vice President Sales & Marketing, Global Parts & Services presso il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questo importante accordo stipulato dal gruppo guidato da Carlos Tavares.

