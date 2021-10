Stellantis: in Germania i sindacati minacciano enormi conflitti

La tensione è alta tra Stellantis e il sindacato tedesco IG Metall di Opel, filiale del produttore con sede nel Reno. I rappresentanti sindacali sono molto preoccupati per i piani di Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo. I rapporti si deteriorano di giorno in giorno tra il sindacato IG Metall di Opel e il management di Stellantis per l’annunciata riorganizzazione dei siti produttivi della filiale del produttore.

Venerdì scorso, il tono è salito ancora: il sindacato IG Metall ha minacciato la direzione del gruppo con una forte opposizione dei dipendenti se i piani di riorganizzazione dovessero essere messi in atto. “Il gruppo Stellantis deve essere consapevole che un enorme conflitto si potrebbe verificare se verranno implementati piani di outsourcing e delocalizzazione dei prodotti” , ha affermato il rappresentante locale di IG Metall, Jörg Köhlinger. Aggiungendo che il sostegno dei primi ministri di Assia, Renania-Palatinato e Turingia è stato “l’espressione di un’ampia alleanza contro i tagli oscuri”. IG Metall ha già annunciato proteste per il 29 ottobre.

Il gruppo automobilistico ha confermato l’8 ottobre un’informazione del quotidiano tedesco Handelsblatt, secondo cui il gruppo francese prevede di separare i siti produttivi di Rüsselsheim (Assia) ed Eisenach (Turingia) dall’unità tedesca di Opel Automobile per trasferirli a società indipendenti entro la metà del 2022. Alla fine, le due entità non sarebbero più legalmente legate a Opel in Germania, ma direttamente a un’unità di Stellantis.

Il piano di ristrutturazione prevede anche la suddivisione in due dello stabilimento Opel di Kaiserslautern (Renania-Palatinato). Si segnala inoltre che a causa della carenza di semiconduttori, lo stabilimento di Eisenach dovrà essere chiuso per tre mesi, mentre negli altri stabilimenti Stellantis proseguirà la produzione.

Secondo il sindacalista Jörg Köhlinger, Stellantis sta cercando di implementare le decisioni sui prodotti e sull’allocazione dei carichi attraverso la porta sul retro e in modo completamente non trasparente. Secondo lui, il gruppo automobilistico utilizzerebbe questa strategia per aggirare le strutture tariffarie e le regole tedesche di “codecisione”. Questi richiedono alle grandi aziende che il 50% dei seggi nel consiglio di sorveglianza vada ai rappresentanti dei lavoratori.

