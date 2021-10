Fiat 131 Racing: manovre da cinema in curva | Video

Il video odierno ci regala una raccolta di funambolismi di guida messi in scena con la Fiat 131 Racing Proto da Paolo Diana al Rallylegend 2021, disputato negli scorsi giorni. Il pilota di Verucchio, navigato per l’occasione da Martin Passenbrunner, ha scritto dei momenti straordinariamente emozionanti nel corso dell’evento sul Titano. Con i suoi passaggi è stato in grado, ancora una volta, di entusiasmare il pubblico giunto nella Repubblica di San Marino, per vivere un’immersione nel magico appuntamento motoristico, che ha spento quest’anno la diciannovesima candelina.

Al via un ricco assortimento di auto e piloti, ma pochi sono riusciti a scaldare i cuori con la stessa intensità di Paolo Diana, diventato da tempo un idolo per molti appassionati, che vivono con entusiasmo le sue scenografiche dinamiche corsaiole. Nel filmato possiamo vederlo all’opera, a bordo alla sua potente Fiat 131 Racing Proto, mentre offre acrobatiche danze al piacere del pubblico presente lungo il percorso di gara. Sulle sue doti di guida e sulla sua bravura credo ci sia poco da aggiungere. Meglio, allora, passare la parola alle immagini, felicemente raccolte nel filmato. A questo punto non ci resta che augurarvi una…buona visione, non prima di aver letto la scheda tecnica dell’auto utilizzata per l’impresa!

Scheda tecnica della Fiat 131 Racing Proto di Paolo Diana

Motore: anteriore longitudinale 4 cilindri in linea – preparazione Autotecnica Motori

Cilindrata: 1998 cc

Alesaggio per corsa: 86 x 86 mm

Rapporto di compressione: 13:1

Distribuzione: albero a camme in testa, 16 valvole, monopuleggia a ingranaggi

Potenza massima: 300 cv

Alimentazione: iniezione Magneti Marelli, SR-A by Franco Berry

Trazione: 2 ruote motrici posteriore con differenziale Drexler meccanico a frizioni

Cambio: 6 marce con comando sequenziale Gabura Racing Technology

Sospensioni anteriori: McPherson a bracci tubolari by DDG Racing e componenti Fuselli by CB Special Component

Sospensioni posteriori: gruppo completo a trapezi BMW M3 E30

Freni anteriori: 300 mm terra – 355 asfalto – pinze Brembo 4 pistoni

Freni posteriori: 300 mm terra e asfalto – pinze AP Racing 4 pistoni

Pneumatici: 18 asfalto 15 terra

Peso: 1100 Kg

Fonte | Paolo Diana