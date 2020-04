Fiat 131 Racing Proto sfreccia durante il Rally Legend 2019

Tra il 1974 e il 1985, Fiat ha prodotto una vettura molto importante della sua storia. Stiamo parlando della Fiat 131. Il veicolo venne presentato durante il Salone di Torino del ‘74 in seguito a un periodo molto difficile per l’economia e per Fiat in particolare.

Complessivamente, la casa automobilistica torinese portò sul mercato tre serie di questa vettura. L’ultima giunse nel 1981 con varie modifiche apportate a paraurti, gruppi ottici posteriori e interni. Le varianti Supermirafiori proponevano dei cerchi con anelli cromati e ampie fasce laterali paracolpi mentre la versione Mirafiori portava con sé gli stessi paraurti in metallo e plastica della precedente generazione.

Fiat 131 Racing Proto: il pilota Paolo Diana si diverte con la sua auto da rally

Il modello a due porte uscì definitivamente dalla gamma mentre vennero proposti soltanto due allestimenti: Mirafiori CL e Supermirafiori. Sotto il cofano venne implementato un motore con cilindrata di partenza di 1367 cm³ e con potenza di 70 CV in su.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da MattyB727 che vede protagonista una speciale Fiat 131 Racing Proto con alla guida il talentuoso pilota italiano Paolo Diana che sfreccia per le strade di San Marino in occasione del Rally Legend 2019. Era esattamente il 13 ottobre 2019.

Nella clip possiamo apprezzare le prestazioni di questa fantastica vettura da rally e l’esperienza di guida on-board grazie a una telecamera piazzata appositamente nell’abitacolo che riprende i movimenti del pilota e del suo compagno di squadra.