Jeep Compass: 315.000 esemplari prodotti in Brasile

Oltre ad essere per la prima volta la seconda auto più venduta in Brasile, dopo aver raggiunto il secondo miglior mese della storia e conquistato ancora una volta la leadership tra i SUV, la Jeep Compass ha un altro motivo per festeggiare: compie cinque anni da quando è stata lanciata e avviata la produzione presso lo stabilimento di Goiana (Pernambucco).

Lanciata sul mercato ad ottobre 2016, la Compass si è dimostrata pronta per il successo. E non c’è da stupirsi. La performance è sorprendente. Si tratta infatti di una delle vetture più tecnologiche prodotte nel grande paese sudamericano, insieme al Jeep Commander recentemente lanciato. Inoltre, è stata eletta negli ultimi quattro anni il SUV compatto meno sottovalutato in Brasile.

Jeep Compass: il SUV di medie dimensioni raggiunge un nuovo traguardo importante in Brasile

Alexandre Aquino, direttore di Jeep America Latina, ha detto: “La Compass è una vera storia di successo per Jeep. È arrivata con il compito di dettare una nuova direzione per il mercato dei SUV, che di fatto ha realizzato. Ha persino portato nella sua categoria un alto livello di tecnologia, raffinatezza e design. Quest’anno, tutti questi attributi sono stati ancora più evidenti con la Nuova Compass, che è stata anche responsabile delle prestazioni del nuovo motore turbo benzina T270. Questa perfetta combinazione ha portato a più pietre miliari nella storia di Jeep e la nuova generazione introdotta nel 2021 è stata un successo sin dalla sua prevendita”.

Con circa 315.000 unità prodotte e oltre 280.000 esemplari venduti in Brasile, il SUV di medie dimensioni della casa automobilistica americana viene esportato anche in 16 paesi dell’America Latina: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

Lanciata inizialmente con i motori Tigershark 2.0 fino a 166 CV e Multijet 2.0 da 170 CV, la Jeep Compass ha aggiunto un nuovo livello al brand, che già vedeva il successo del Renegade nel mercato nazionale.

Il SUV è riuscito ad attirare l’attenzione di molti consumatori brasiliani in una nicchia inesplorata da altri brand, tanto da eclissare altri modelli e raggiungendo e rimanendo tra le 10 vetture più vendute in Brasile.

Nel recente restyling, la Compass ha portato il nuovo motore GSE Turbo da 1.3 litri fino a 185 CV e aggiornato il diesel da 2 litri, oltre ad aver guadagnato Internet 4G a bordo, sistema di infotainment con display più grande e quadro strumenti completamente digitale.