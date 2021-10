Nuova Jeep Compass 4xe a 319 euro al mese con Leasys Unlimited

Grazie alla partnership con Leasys, a ottobre la Jeep Compass 4xe ibrida plug-in è disponibile con l’offerta Unlimited a soli 319 euro al mese per 36 mesi, inclusivo di chilometraggio illimitato, assicurazione RCA, furto e incendio, riparazione dammi, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria e ricariche limitate presso tutti i Leasys Mobility Store.

A questi si aggiunge il sistema di infomobilità I-Care con cui è possibile monitorare da remoto lo stato dell’auto e l’app Leasys Umove che rende a portata di mobile la totalità dei servizi proposti dal marchio di Stellantis.

Nuova Jeep Compass 4xe con Unlimited di Leasys

Per chi non la conoscesse, Unlimited è l’offerta pensata da Leasys per garantire un’esperienza di guida quanto mai completa e senza pensieri in quanto racchiude, in un unico canone mensile, tutti i servizi necessari per vivere il noleggio senza la preoccupazione legata alla gestione dell’auto.

Una forma così innovativa e ispirata dal concetto di libertà trova la sua ideale applicazione nei SUV di Jeep con tecnologia 4xe hybrid plug-in, e in questo caso nella nuova Compass 4xe. Il segreto del suo successo commerciale risiede nella capacità di coniugare le due anime insite nel brand Jeep: off-road e urbano.

Il SUV prodotto nello stabilimento di Melfi e appartenente al segmento C risponde ai clienti affascinati dalla possibilità di evadere dalla routine quotidiana e che oggi potranno sceglierlo attraverso un’offerta che ne riflette sia il pragmatismo in termini di esigenze di mobilità che la capacità di affrontare ogni avventura, urbana e non, in totale spensieratezza.

Leasys Unlimited porta con sé numerosi vantaggi legati al noleggiare elettrico. Tra questi c’è la e-Mobility Card con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica di Enel X o gratuitamente presso i Leasys Mobility Store, oltre ad avere in dotazione i cavi necessari per la ricarica domestica e pubblica.

Disponibile anche il servizio e-Parking che consente di accedere a un’ampia rete di colonne di ricarica presenti nelle principali città, stazioni e aeroporti d’Italia e individuabili facilmente attraverso l’app Umove. Oltre alla Jeep Compass 4xe, la nuova tecnologia ibrida plug-in della casa automobilistica americana è presente anche su Renegade e Wrangler.