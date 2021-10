Ferrari F251: LaFerrari Aperta total black catturata in video

Sappiamo che Ferrari sta lavorando su una nuova supercar della serie Icona di ispirazione retrò che renderebbe omaggio all’auto da corsa 330 P4 del 1967. Nelle ultime settimane sono emerse varie foto spia di un prototipo completamente rivestito di nero della Ferrari LaFerrari Aperta e si dice che in realtà al di sotto nasconderebbe proprio la nuova vettura.

Un nuovo avvistamento è avvenuto nelle scorse ore, questa volta da parte di Varryx che ha pubblicato un video su YouTube. LaFerrari mimetizzata di nero presenta un paraurti anteriore completamente nuovo senza l’elemento centrale che separa le griglie.

Ferrari F251: il prototipo della particolare LaFerrari Aperta è stato immortalato in nuovo video

Anche la presa d’aria laterale, il tetto e il lunotto sono diversi da quelli che troviamo sull’hypercar di serie. Lo stesso vale per il paraurti posteriore e la terza luce di stop. Anche le prese d’aria nella parte inferiore del lunotto differiscono da quelle de LaFerrari e mancano anche le doppie aperture centrali sul cofano anteriore, che ora è completamente chiuso. Un’altra differenza emerge dai cerchi. Mentre la Ferrari LaFerrari presenta cerchi con bloccaggio centrale, questo prototipo dispone di cinque dadi per ogni cerchio.

Lo stesso Varryx ha recentemente condiviso su Instagram una lettera-invito inviata a un proprietario di una Ferrari Monza SP. L’invito consiste in una scatola marchiata Ferrari contenente una lettera e un quadrante del cambio in metallo come quelli visti sulle classiche Ferrari con trasmissione manuale. All’interno della stessa lettera è riportato un messaggio scritto direttamente da Enrico Galliera, responsabile marketing di Ferrari.

Purtroppo, non è stata riportata la data esatta della presentazione della nuova Ferrari Icona, conosciuta internamente come F251, ma le ultime indiscrezioni parlano del 15 novembre 2021.

Le Finali Mondiali Ferrari si terranno presso l’Autodromo della Mugello dal 16 al 22 novembre, quindi l’annuncio del nuovo modello potrebbe avvenire in questi giorni. Per ora sappiamo che la Ferrari F251 avrà il telaio in fibra di carbonio della Ferrari LaFerrari Aperta mentre sotto il cofano dovrebbe esserci il motore V12 aspirato da 6.5 litri della 812 Competizione.