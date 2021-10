Stellantis: lancia un ultimatum a 1.100 dipendenti a Belvidere

Circa 1.100 dipendenti licenziati a tempo indeterminato dallo stabilimento Stellantis di Belvidere hanno avuto la possibilità di trasferirsi in un’altra struttura, dimettersi o essere licenziati.

Stellantis afferma che l’8 ottobre ha inviato lettere ad alcuni dipendenti dando loro la possibilità di tornare a lavorare nel suo complesso di assemblaggio di Toledo e in diverse sedi Mopar.

Secondo i termini del contratto collettivo UAW-FCA, ai dipendenti licenziati a tempo indeterminato devono essere offerte opportunità a tempo pieno in altri mercati del lavoro. Tuttavia, se i dipendenti rifiutano il collocamento, non avranno entrate o benefici forniti dall’azienda. Se un dipendente licenziato non risponde alla lettera, verrà licenziato.

“Stellantis ha attualmente opportunità di lavoro a tempo pieno presso il suo complesso di assemblaggio di Toledo e diverse sedi Mopar. Secondo i termini del contratto collettivo UAW-FCA, ai dipendenti licenziati a tempo indeterminato possono essere offerte opportunità a tempo pieno in altri stabilimenti”.

“Di conseguenza, l’azienda ha inviato lettere l’8 ottobre 2021 a circa 1.100 dipendenti Belvidere precedentemente licenziati a tempo indeterminato, offrendo loro l’opportunità di assumere quelle posizioni e tornare al lavoro.

Questi dipendenti possono accettare o rifiutare il collocamento. Tuttavia, come indicato nel contratto, il rifiuto li metterà senza reddito o benefici forniti dall’azienda, ma manterranno la loro idoneità per altre opportunità di lavoro. I dipendenti licenziati che non rispondono alla lettera saranno licenziati” ha dichiarato il sindacato.

L’impianto di assemblaggio di Belvidere ha dovuto affrontare ripetute chiusure a causa di una carenza globale di microchip. Secondo Stellantis, la produzione presso lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere diminuirà fino alla fine di ottobre. Vedremo dunque come si evolverà la situazione del gruppo automobilistico.

