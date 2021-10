Stellantis parteciperà al Miami International Auto Show, a partire dal 16 ottobre , con una varietà di stand ed esperienze interattive con la popolare esperienza fuoristrada Camp Jeep® e i nuovi membri della famiglia Jeep, il Wagoneer , l’estensione premium del marchio Jeep e la Jeep Compass 2022 . I display di Stellantis includeranno anche veicoli di Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT e Ram.

Il marchio Jeep di Stellantis torna in fiera con Camp Jeep, un’esperienza fuoristrada unica, interattiva per i consumatori. La mostra all’aperto di 25.000 piedi quadrati offrirà ai partecipanti al salone dell’auto la possibilità di sperimentare le estreme capacità fuoristrada dei veicoli Jeep senza dover lasciare Miami Beach.

La mostra presenta un’emozionante salita “da non perdere” in cui i passeggeri sperimentano le capacità di trazione mentre si arrampicano sulla Jeep Mountain alta 13 piedi e 35 gradi, l’icona della corsa. I guidatori sono a più di 17 piedi da terra quando si siedono in cima alla Jeep Mountain. Camp Jeep farà la sua undicesima apparizione al Miami International Auto Show.

Dal 2006, più di 160.000 partecipanti al Miami Auto Show hanno sperimentato Camp Jeep. Dal 2004, più di 2,8 milioni di ospiti hanno sperimentato la jeep Camp in più di 165 eventi negli Stati Uniti Il marchio Jeep torna al Miami International Auto Show, celebrando il suo 80° anniversario, con i nuovi membri della famiglia del marchio Jeep, tra cui la nuovissima Grand Cherokee L 2021 e la Jeep Wrangler 4xe 2021.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, sarà presente il SUV Stelvio che incarna “La Meccanica delle emozioni” lo spirito di Alfa Romeo, offrendo prestazioni corsa-ispirato con stile italiano seducente, tecnologie avanzate e sistemi disponibili all-wheel-drive (AWD). Lo Stelvio stabilisce il punto di riferimento per le prestazioni nel suo segmento fornendo un’esperienza di guida esaltante e include nuovi equipaggiamenti di serie, come il tetto apribile a doppio pannello e la navigazione sugli allestimenti Ti e Ti Sport, e un differenziale a slittamento limitato e lo scarico scuro su Ti Sport.

Fiat invece includerà la Fiat 500X 2021, che offre il design italiano e le dinamiche di guida coinvolgenti sinonimo del marchio FIAT. La 500X offre uno standard di sistema AWD avanzato e una gamma completa di funzioni di sicurezza, comfort e praticità. La compatta divertente da guidare è dotata di un motore turbo a quattro cilindri da 1,3 litri a iniezione diretta per migliorare le prestazioni e il risparmio di carburante. Presenti a Miami anche i marchi Chrysler, Ram e Dodge.