Jeep Renegade 2023 avrà volante e quadro strumenti familiari

Sappiamo che Jeep sta lavorando sul prossimo restyling del Jeep Renegade che dovrebbe debuttare ufficialmente entro la fine del prossimo anno come model year 2023. Nelle scorse ore sono state pubblicate in rete alcune foto spia dell’ultimo prototipo camuffato avvistato sulle strade del Brasile.

Secondo quanto riportato dal fotografo, il Renegade 2023 avrà il volante della Compass 2022 e il quadro strumenti completamente digitale dal nuovo Fiat Toro. Passando per Minas Gerais, il fotografo ha catturato un muletto del nuovo Renegade davanti allo stabilimento di Stellantis. In questo modo ha potuto scoprire alcuni dettagli e mostrare gli interni del SUV compatto.

Jeep Renegade 2023 interni

Jeep Renegade 2023: nuovi dettagli confermati dall’ultimo prototipo camuffato

Resta il punto interrogativo sul rivestimento mimetico presente sulle portiere nel caso di questo prototipo che potrebbe far pensare a delle modifiche. Ad ogni modo, le foto del Jeep Renegade 2023 mostrano ancora più nel dettaglio i nuovi fari e il paraurti anteriore. Il profilo laterale, invece, è caratterizzato da nuovi cerchi. Sul retro cambiano il paraurti e i fari che, nelle versioni più costose, avranno un nuovo design.

Il cambiamento più importante, però, lo troveremo sotto il cofano. Infatti, il motore E.torQ da 1.8 litri non sarà più disponibile in quanto non soddisfa più le norme sulle emissioni. Oltre a questo non verrà più offerto il motore turbodiesel da 2 litri. Il nuovo restyling del Jeep Renegade avrà solo propulsori turbo benzina.

Nelle versioni da accesso alla gamma ci sarà il turbo benzina T200 da 1 litro con potenza di 130 CV e 200 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico CVT. Gli allestimenti più costosi, invece, potranno contare sul turbo benzina da 1.3 litri da 185 CV che sarà abbinato a una trasmissione automatica a 9 rapporti.

Per non perdere il suo status di fuoristrada a causa del powertrain diesel e della trazione 4×4, la casa automobilistica americana ha sviluppato un sistema di trazione integrale per il Jeep Renegade 2023.

I media brasiliani ritengono che sarà più semplificato di quello attuale, ma manterrà le varie modalità di guida disponibili. Come anticipato ad inizio articolo, il prossimo restyling del famoso SUV comprato farà il suo debutto all’inizio del 2022.











Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI