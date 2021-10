Stellantis rivelerà oggi i piani futuri per un suo stabilimento

Il gruppo automobilistico Stellantis afferma che condividerà oggi un aggiornamento sulle sue operazioni di trasmissione a Kokomo. Pochi dettagli sono disponibili al momento, anche se il governatore Eric Holcomb e il sindaco di Kokomo Tyler Moore saranno a disposizione per l’annuncio presso l’ex stabilimento di Fiat Chrysler Automobiles. Stellantis era precedentemente nota come Fiat Chrysler Automobiles e come sappiamo è stata rinominata dopo la fusione di FCA con la casa automobilistica francese Peugeot.

Lo stabilimento di 3,1 milioni di piedi quadrati di Kokomo, che ha iniziato la produzione nel 1956, attualmente assembla trasmissioni a otto velocità per una varietà di veicoli Jeep, Dodge e Chrysler. Produce anche componenti per trasmissioni a nove velocità. Sebbene i dettagli dell’annuncio non siano stati dettagliati, sappiamo che questo sarà seguito dalla firma cerimoniale del Governatore Holcomb della House Bill 1168.

Il disegno di legge, scritto dal rappresentante statale Mike Karickhoff (R-Kokomo), istituisce la Commissione sui prodotti per veicoli elettrici, composta da membri dell’Assemblea generale dell’Indiana, nonché rappresentanti dell’industria automobilistica, sindacati, Energy Systems Network, the Battery Innovation Center e la Camera di Commercio dell’Indiana.

La commissione è progettata per valutare l’inventario delle strutture di prodotti per veicoli elettrici esistenti e la capacità di produzione, valutare l’inventario di lavoratori qualificati e non qualificati nel settore, nonché opportunità e bisogni di formazione e identificare opportunità per la crescita del settore in Indiana, tra gli altri.

Anche il segretario al commercio dell’Indiana Brad Chambers e i leader di United Auto Workers saranno presenti per l’annuncio, che è previsto per le 14:30. Inside Indiana Business avrà maggiori informazioni non appena disponibili. Vedreno dunque da Kokomo quali novità arriveranno a proposito del gruppo Stellantis.

