Formula 1 mira a creare un carburante sostenibile al 100%

Per il 2022, la Formula 1 sta sperimentando una miscela di combustibili fossili e carburante E10 al 10%. Tuttavia, ha piani più concreti per il prossimo futuro poiché mira a trasformarsi in uno sport completamente sostenibile entro il 2030.

La prossima generazione di motori F1 userà carburante sostenibile al 100% che verrà sviluppato con diverse aziende del settore. Il piano è quello di aiutare a sviluppare e a produrre carburante sostenibile che verrà utilizzato per la prima volta nel campionato mondiale a partire dal 2026 e poi ampliato per l’uso commerciale anche in veicoli tradizionali.

Formula 1, dal 2026 sarà usato solo carburante sostenibile al 100%

Formula 1: a partire dai motori 2026 sarà impiegato un carburante sostenibile al 100%

Questo nuovo tipo di carburante sostenibile potrà essere sfruttato da un motore a combustione interna senza alcuna modifica e si tratterà di una soluzione creata in laboratorio.

“Sarà creato in laboratorio utilizzando componenti che provengono da uno schema di cattura del carbonio, rifiuti urbani o biomassa non alimentare, ottenendo un risparmio di emissioni di gas serra rispetto alla benzina di origine fossile di almeno il 65%”, riporta il sito Web della Formula 1.

È importante sottolineare che questo nuovo carburante non causerà alcuna perdita di prestazioni delle monoposto in quanto corrisponderà alla densità energetica dell’attuale benzina a base di combustibili fossili, il che significa che le future vetture saranno veloci come oggi.

“Si stima che ci saranno 1,8 miliardi di auto in circolazione entro il 2030, con solo l’8% di questi che saranno veicoli elettrici a batteria (BEV) puri, mentre i motori a combustione interna continueranno a essere essenziali per i viaggi aerei e marittimi, nonché per l’industria del trasporto. Guidando lo sviluppo di carburanti drop-in sostenibili avanzati al 100%, la Formula 1 può svolgere la sua parte nell’avere un enorme impatto sulle emissioni di gas serra nei settori dei trasporti globali”, prosegue la nota della F1.

Pat Symonds, direttore tecnico della Formula 1, ha rivelato che ARAMCO e la F1 solo sulla buona strada per ottenere un carburante sostenibile al 100%.

“La cosa che stabilisce gli obiettivi è semplicemente trovare abbastanza prodotti di cui abbiamo bisogno. C’è un sacco di etanolo in giro, è facile inserirlo. Ma quando inizi a entrare in queste molecole più complesse, non c’è molto in giro e questo è perché la metà del decennio è realistica. La cattura del carbonio è un metodo che in realtà ci piace molto perché prende il carbonio direttamente dall’aria. È agli inizi, ma ci sono piante che lo fanno; ce ne sono alcuni in Canada, ce n’è uno in Svizzera che è abbastanza grande, ce ne sono alcuni in Sud America che sono piuttosto grandi. Quindi è fattibile, e penso che tra 20 anni, in realtà ce ne saranno molti in giro. Ma è molto, molto sperimentale”, ha affermato Symonds.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI