Ferrari Roma: Bridgestone sviluppa uno pneumatico su misura

Bridgestone è stata scelta da Ferrari come fornitore di pneumatici per la sua ultima vettura GT: la Ferrari Roma. Con 620 CV di potenza e la trazione posteriore, la nuova gran turismo di Maranello aveva bisogno di una gomma che si adattasse alle sue alte prestazioni, sia sull’asciutto che sul bagnato.

Una collaborazione con Bridgestone ha visto l’innovativo Bridgestone Potenza Sport evolversi per soddisfare i requisiti unici della Roma. Il nuovo pneumatico offre le migliori prestazioni sull’asciutto assieme a un’eccezionale aderenza sul bagnato.

Bridgestone Potenza Sport per Ferrari Roma

Ferrari Roma: ecco il nuovo Potenza Sport sviluppato appositamente da Bridgestone per la GT

È stato sviluppato su misura dal produttore giapponese per ottimizzare l’aderenza laterale e longitudinale, nonché le prestazioni sul bagnato e sull’acquaplaning. Al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi, Bridgestone ha sviluppato una mescola del battistrada dedicata e una distribuzione della geometria del disegno della gomma posteriore per mantenere le eccezionali prestazioni sul bagnato del Potenza Sport, pur mantenendo le capacità di guida sull’asciutto.

Lo sviluppo dedicato ha assicurato che il Potenza Sport fornisca le caratteristiche dinamiche richieste da Ferrari per la sua Ferrari Roma. Ciò ha incluso la messa a punto del disegno del battistrada sulle gomme posteriori per prestazioni ottimali sul bagnato.

Il Bridgestone Potenza Sport personalizzato è ora disponibile per la Roma nelle dimensioni 245/35ZR20 91Y e 285/35ZR20 100Y. Lo pneumatico è stato sviluppato e prodotto presso l’EMIA Technology and Innovation Centre di Bridgestone presente proprio a Roma.

Lo stabilimento è dedicato alla produzione di gomme ad alta tecnologia e altamente specializzate, consentendo un collegamento diretto tra il team di sviluppo e la produzione. La fabbrica produce tipicamente i prototipi di gomme Bridgestone EMIA, ma il progetto Ferrari Roma ha visto, per la prima volta, produrre gomme OE che saranno montate direttamente sulla vettura non appena sarà su strada.

Steven De Bock, VP Consumer RePlusment and OE di Bridgestone EMIA, ha detto: “Lavorare con Ferrari sulla Roma è stato un fantastico caso studio per la collaborazione. Abbiamo lavorato insieme in un lungo e mirato processo per progettare su misura uno pneumatico incredibilmente capace, il Bridgestone Potenza Sport, per soddisfare le esigenze di alte prestazioni della Roma. Siamo orgogliosi del risultato, con il Bridgestone Potenza Sport su misura che offre prestazioni e caratteristiche di maneggevolezza che massimizzano le capacità della Ferrari Roma”.

