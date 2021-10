18 Ferrari speciali della Guikas Collection in vendita

Si avvicina l’appuntamento con un’asta importante, che offrirà molte Ferrari alla tentazione dei potenziali acquirenti. La vendita, gestita con la solita professionalità da RM Sotheby’s, andrà in scena il 19 novembre 2021 al Circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Francia. Non solo “rosse” in catalogo. La lista dei lotti comprende gioielli di vari marchi automobilistici.

In totale passeranno in rassegna, davanti alla platea dei possibili compratori, 75 fra le migliori auto da corsa e stradali. Tutte appartenute alla stessa persona. Sono le vetture della Guikas Collection. Alcune di esse presentano un interessante pedigree nel motosport. Ci sono GT da gara, prototipi da 24 Ore di Le Mans, Formula 1 e supercar stradali, insieme ad altre belle tentazioni.

Gli occhi degli appassionati sono però puntati, in modo prevalente, sulle creature di Maranello, che rappresentano una quota significativa del catalogo. Una collezione del genere può sembrare unica, e in parte lo è, ma nel mondo ci sono tante raccolte, ancora più importanti, esclusive ed assortite. Resta il fatto che quella proposta da RM Sotheby’s è una line-up impressionante, che lascia il segno.

Tante Ferrari in cerca di acquirente

Non è certo una cosa comune trovarsi al cospetto di una simile miscela di gioielli a quattro ruote, appartenuti tutti allo stesso proprietario. Comprensibile la gioia di chi è riuscito ad assicurarsi la gestione di un’asta di tale livello e particolarità. In totale sono 18 le “rosse” pronte a passare di mano, senza prezzo di riserva. Facile immaginare, per i lotti più prestigiosi, delle cifre di aggiudicazione particolarmente alte e, comunque, fuori dalla portata dei comuni mortali.

Volete sapere quali modelli del “cavallino rampante” sono inseriti nel catalogo di vendita? Bene, non vi resta che continuare la lettura del nostro post. Troverete un elenco di queste creature. Al momento mancano delle schede descrittive ufficiali d’asta e gli unici elementi disponibili sono i numeri di riferimento per motore e telaio.

I gioielli di Maranello messi all’asta a Le Castellet

1. 1955 Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione by Pinin Farina

Chassis No. 0385 GT

Engine No. 0385 GT

Body No. 7382

2. 1958 Ferrari 250 GT Cabriolet Series I by Pinin Farina



Chassis No. 0849 GT

Engine No. 0849 GT



3. 1965 Ferrari 275 GTB by Scaglietti



Chassis No. 07765

Engine No. GP07 213



4. 1981 Ferrari 512 BB/LM

Chassis No. 35529

Engine No. F102B 0019

5. 2006 Ferrari F430 GT2

Chassis No. 2450

6. Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti

Chassis No. 12525

7. 1968 Ferrari Dino 206 GT by Scaglietti

Chassis No. 00186



8. 1974 Ferrari 365 GT4 BB

Chassis No. 18025

Engine No. 00173



9. 1961 Ferrari 250 GTE 2+2 by Pininfarina



Chassis No. 2769 GT

Engine No. 2769



10. 1979 Ferrari 512 BB



Chassis No. 27773

Engine No. 00413

Gearbox No. 420

Body No. 312



11. 1971 Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina

Chassis No. 14461



12. 1968 Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina



Chassis No. 11525



13. 1986 Ferrari Testarossa



Chassis No. ZFFTA17B000063909

Engine No. 00604



14. 2008 Crawford-Ferrari 430 GT by Crawford Composites



Chassis No. 001

Engine No. 123224



15. 2001 Ferrari 456M GT



Chassis No. ZFFWP44B000126917



16. 1986 Ferrari 328 GTS



Chassis No. ZFFXA20A7G0064385



17. 2001 Ferrari 360 Challenge



Chassis No. ZFFYR51B000123327

Engine No. 56871



18. 1975 Ferrari 365 GT4 2+2 by Pininfarina



Chassis No. 19489

Engine No. 01119

Una ghiotta tentazione per i collezionisti

Come potete vedere, in questo ricco ventaglio di proposte del “cavallino rampante”, provenienti dalla Guikas Collection, si spazia dalle granturismo (a 2 e 2+2 posti) alle berlinette da gara, passando per le supercar e le GT scoperte. Insomma, alla tentazione dei potenziali acquirenti vengono offerte auto per tanti gusti, capaci di soddisfare i diversi desideri.

Magari qualcuno deciderà di comprare tutti i lotti in blocco, per crearsi in modo immediato una collezione di “rosse” o per implementare in modo importante una collezione già esistente. Più probabile, comunque, una somma di acquisti singoli, ciascuno dei quali capace di migliorare notevolmente la qualità di un garage. Ci piacerebbe, a questo punto, conoscere i modelli sui quali puntereste, avendo la possibilità di scegliere.



