Stellantis dà la priorità alla produzione di veicoli elettrici

Con la carenza di semiconduttori che attaglia l’intero settore automobilistico, Stellantis ha deciso di mettere le auto elettriche prima dei veicoli con motore a combustione mentre i consumatori rispondono aumentando le attenzioni verso questi veicoli grazie anche ai generosi sussidi concessi dai vari stati.

Stellantis darà la precedenza alla produzione di auto elettriche piuttosto che a quella a combustione

“Continueremo a gestire tutti i propulsori insieme, ma i veicoli elettrici vengono prima di tutto”, ha detto in un’intervista a Milano Anne-Lise Richard, responsabile della mobilità elettrica di Stellantis. “Vediamo più clienti che sono disposti ad acquistare veicoli elettrici ora”. La domanda di veicoli elettrici è aumentata in particolare in Europa, dove generosi incentivi governativi hanno reso i modelli attraenti rispetto alle auto tradizionali.

Mentre i programmi offerti variano da paese a paese, gli acquirenti in Germania possono aspettarsi di tagliare 9.000 euro dal prezzo di etichetta di un’auto completamente elettrica. Stellantis, nata dalla fusione di PSA Group e Fiat Chrysler quest’anno, sta spendendo 30 miliardi di euro in veicoli elettrici e software per competere con un’ondata di nuovi modelli elettrici di concorrenti come Volkswagen.

Tutti i marchi Stellantis tra cui Peugeot, Citroen, Jeep, Ram lanceranno veicoli completamente elettrici, mentre i suoi marchi Alfa Romeo, Fiat, Opel, Lancia, DS passeranno alla vendita di auto a batteria nei prossimi anni. I modelli elettrificati hanno rappresentato il 14 per cento delle consegne di Stellantis durante la prima metà in Europa e il 4% negli Stati Uniti. Entro la fine del decennio, la casa automobilistica prevede che la loro quota aumenterà rispettivamente al 70 per cento e al 40 per cento.

Stellantis ha deciso di mettere le auto elettriche prima dei veicoli con motore a combustione durante la crisi di produzione per la mancanza di microchip

