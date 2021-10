Stellantis lancia un nuovo abbonamento auto all-inclusive

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore che lancerà nel Regno Unito a breve il suo servizio di abbonamento mensile all-inclusive Free2Move Car On Demand.

L’offerta di mobilità, già disponibile a Washington DC, Los Angeles, Francia, Spagna e Portogallo, include polizza RCA, manutenzione e consegna in unico abbonamento mensile, accessibile attraverso l’app Free2Move.

Stellantis: Free2Move Car On Demand è il nome del nuovo servizio di abbonamento

Il servizio è ora destinato ad espandersi nel Regno Unito, in Germania, a Portland e a Baltimora. Il gruppo automobilistico italo-francese ha affermato che altri lanci sono previsti entro la fine di quest’anno, sia in Europa che negli Stati Uniti. Molto probabilmente arriverà anche in Italia entro la fine dell’anno o nel corso del 2022.

Elodie Picand, direttore vendite e marketing di Free2Move, ha dichiarato: “Da quando abbiamo lanciato Car On Demand due anni fa, l’abbiamo perfezionata come una soluzione flessibile e performante, creata per rispondere alle esigenze dei nostri clienti B2C. Il nostro servizio è considerato una vera alternativa all’acquisto di un veicolo poiché copre l’uso giornaliero“.

Altre case automobilistiche hanno annunciato già dei servizi simili in tutta Europa. Ad esempio, Genesis ha recentemente presentato un servizio di abbonamento per auto chiamato Flexibility presente in tutto il Vecchio Continente.

Care by Volvo, invece, è un servizio di abbonamento che nel suo primo anno di presenza sul mercato ha già consegnato 2500 vetture, pari al 15% di tutte le vendite al dettaglio registrate nel mercato britannico.

Il Gruppo Hyundai ha lanciato un nuovo modello di abbonamento per veicoli all-inclusive con il nome di Mocean che offre un’auto completa di assicurazione, manutenzione e tasse con un unico pagamento mensile.

Alcuni dei servizi più interessanti proposti da Leasys in Italia

Ritornando a Stellantis, attraverso il suo brand Leasys, propone in Italia già una serie di servizi molto interessanti, come ad esempio Noleggio Chiaro, Leasys Miles e Unlimited. Il primo è una nuova formula di noleggio per privati e liberi professionisti che permette di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto dell’auto a fine noleggio. Pagando un piccolo canone mensile, è possibile guidare una vettura del gruppo con tutti i servizi fondamentali per muoversi senza pensieri.

Il secondo permette di accedere a tutti i vantaggi del vero noleggio a lungo termine pay per use. Una volta scelta la vettura preferita, si pagheranno solo i km percorsi e con i primi 1000 già inclusi nel canone. Leasys Miles, invece, garantisce la libertà di guida su tutti i veicoli ibridi ed elettrici di Stellantis, senza pagare alcun anticipo, con tutti i servizi inclusi e con km e ricariche illimitati.

