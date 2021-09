Renault non vuole unirsi a Stellantis in ACC

Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz ora possiedono Automotive Cells Company (ACC), una filiale dedicata alla produzione di batterie per veicoli elettrici. Nei giorni scorsi infatti ha fatto molto scalpore che anche il gruppo Daimler si era aggiunto a Stellantis e Total. Nelle scorse ore hanno fatto pure il giro del mondo le dichiarazioni di Yann Vincent, CEO di ACC, il quale ha affermato che Renault non si unirà al progetto.

Spesso paragonata a un progetto di batterie Airbus, la Automotive Cells Company (ACC), dedicata alla produzione di batterie per veicoli elettrici, ha tre azionisti uguali: Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz. Questo futuro campione europeo di batterie è sostenuto anche dai governi francese e tedesco, nonché dall’Unione europea.

Mentre era originariamente una joint venture creata da Stellantis e Saft-Total, Yann Vincent, CEO di ACC, ha dichiarato lunedì 27 settembre di aver avuto “molte discussioni con Renault” . Sebbene queste discussioni “continuano” , afferma comunque che “Renault ha deciso di non aderire all’ACC, anche se le condizioni ad essa imposte erano di natura simile a quelle di Mercedes-Benz”.

Inoltre, Yann Vincent aggiunge: “Il governo francese riconosce che stiamo sostenendo questo progetto di costruzione di una forte azienda europea, quindi penso che sia soddisfatto. ” Da parte sua, la Renault ha scelto di collaborare con l’Envision società cinese per costruire le sue batterie elettriche in un futuro giga-impianto. Questa sarà situata a Douai (Nord), all’interno del cluster ElectriCity, dove verrà prodotta la nuova Mégane E-Tech elettrica. Sulla produzione di batterie elettriche, Peugeot e Citroën (Stellantis) rimarranno quindi concorrenti di Renault in Francia.

Yann Vincent, CEO di ACC, afferma che Renault non si unirà al progetto per sua scelta dopo aver avuto diverse discussioni con i vertici del gruppo

