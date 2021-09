La nuova Ferrari F251 debutterà a novembre con un motore V12

Come sappiamo a breve la Ferrari presenterà un nuovo modello. A quanto pare si tratterà di una vettura in edizione limitata per solo pochi fortunati. Secondo la chat dei fan del cavallino rampante questo modello si chiamerà Ferrari F251 e sarà svelato il prossimo 16 novembre. Nei giorni scorsi abbiamo visto le foto spia del prototipo camuffato di questo modello che sta suscitando non poche curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

La nuova Ferrari F251 sarà dotata di un motore V12 da 6,5 ​​litri ereditato dalla 812 Competizione. Questo 12 cilindri eroga 830 CV di potenza e 692 Nm di coppia massima, e non ha alcun tipo di elettrificazione. Quindi, sarà uno degli ultimi di una specie in via di estinzione. Per la carrozzeria è probabile che sia stata utilizzata la base della LaFerrari Aperta, e il forum pensa che l’auto sia già stata mostrata ad alcuni potenziali clienti. Se così fosse, il piccolo enigma dei prototipi LaFerrari mimetizzati si chiuderebbe.

La prossima Ferrari farà parte del progetto ‘Icona’, il programma di serie speciali limitate, sviluppato per clienti speciali e collezionisti. Il concept alla base di questi modelli è la reinterpretazione delle vetture di successo che in passato hanno dato alla Ferrari un nome nel mondo dei motori. I capostipiti di questo sono stati le Ferrari Monza SP1 e SP2, ispirate agli anni ’50. La nuova Ferrari dovrebbe superare i 2 milioni di euro di prezzo e saranno prodotte meno di 300 unità.

La casa di Maranello è un emblema nel motorsport e la F251 seguirà le orme di oltre 74 anni di storia. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno su questa nuova auto del cavallino rampante nel corso dei prossimi giorni prima del suo debutto che secondo le ultime voci avverrà il 16 novembre, lo stesso giorno di Maserati Grecale.

Secondo le ultime indiscrezioni la nuova Ferrari F251 dovrebbe fare il suo debutto il prossimo 16 novembre

Ti potrebbe interessare: Ferrari Purosangue: un video mostra il prototipo del SUV

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI