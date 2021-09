Stefano Domenicali: ‘Kyalami potrebbe ritornare in F1’

Il circuito di Kyalami è stato uno degli appuntamenti più importanti nel calendario di Formula 1 tra gli anni ‘60 e ’80 con il Gran Premio del Sudafrica. Il 1993, però, ha segnato la sua ultima gara. Stefano Domenicali, CEO di F1, però, afferma che ci sarebbe un grande interesse da parte del tracciato a tornare nel calendario della massima competizione automobilistica.

“Abbiamo ricevuto interesse da Kyalami per tornare in calendario. Ovviamente abbiamo discusso con loro per vedere se sono pronti dal punto di vista tecnico e finanziario, da inserire nel calendario, quindi le discussioni ci sono. Abbiamo ricevuto altre richieste da altri paesi in Africa. In questo momento non posso dire altro“, ha dichiarato Domenicali alla CNN.

Stefano Domenicali, CEO di Formula 1

F1: il circuito di Kyalami potrebbe ritornare secondo Stefano Domenicali

Come riportato in un articolo dedicato, il 2022 ospiterà anche la sua prima gara a Miami che si svolgerà esattamente l’8 maggio. Domenicali ha affermato di voler avere ancora più gare rispetto alle attuali 23 previste per la stagione 2022. Il CEO della Formula 1 ha espresso poi interesse a diffondere il calendario in nuove sedi in tutto il mondo, anche se ciò porterà alla eliminazione di alcuni appuntamenti tradizionali in Europa.

“Quanti ne vogliamo in Europa, in America, in Medio Oriente, in Asia e nell’Estremo Oriente? Vedo meno GP in Europa, più negli Stati Uniti e più in Medio Oriente e in Asia. È qualcosa che fa parte dell’evoluzione di un’impresa e questo è intrattenimento. Certo, siamo consapevoli dell’importanza della tradizione e ti dà gli ingredienti per il futuro. Ma se vivi per tradizione non vivi a lungo. Dobbiamo gettare le basi per il futuro”, ha detto Stefano Domenicali nel corso di un’intervista un paio di mesi fa a GQ Magazine.

Anche nel 2022, Zandvroot è stato aggiunto al calendario e nel corso dell’anno l’Arabia Saudita ospiterà la sua prima gara di Formula 1. Esiste la possibilità che anche Doha ottenga una gara. Non ci resta che attendere le prossime settimane e vedere se verranno rivelate altre informazioni.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI