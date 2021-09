Alfa Romeo Festival: nel fine settimana la quarta edizione

La quarta edizione dell’Alfa Romeo Festival, organizzato dal Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR), si terrà presso l’iconico autodromo di Varano de’ Melegari il prossimo fine settimana ovvero il 25 e 26 settembre prossimi. Il grande evento destinato agli Alfisti troverà la sua arena naturale presso l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari che da sempre è sede del più vasto raduno organizzato dal Registro Italiano Alfa Romeo. Anche stavolta, l’Alfa Romeo Festival sarà abbinato al Trofeo Carlo Chiti.

La quarta edizione in programma sabato 25 e domenica 26 settembre comincerà con le prove libere in pista durante la prima giornata, a partire dalle 17.30. Quindi domenica 26 settembre si potrà accedere all’Autodromo Riccardo Paletti già a partire dalle 7.30 con la possibilità di acquistare anche l’ingresso in pista per le vetture stradali, racing o monoposto.

Eventualmente, sempre domenica, si potrà partecipare ad un tour presso il borgo di Berceto o ad una visita presso la sede della Dallara con tour guidato al Museo e al reparto produzione. Le premiazioni del 4° Trofeo Carlo Chiti si svolgeranno invece alle 17.00. Dopodiché ci sarà spazio per la parata in pista e le premiazioni finali. Per partecipare bisognerà scaricare i moduli di adesione e il regolamento dal sito internet del RIAR.

All’Alfa Romeo Festival grande attesa per i 50 anni dell’Alfasud

Il 4° Alfa Romeo Festival sarà l’occasione giusta per festeggiare il 70esimo anniversario dall’approdo sul mercato dell’Alfa Romeo 1900 Sprint ovvero i 50 anni dell’Alfasud che è la più venduta vettura di sempre del Biscione. In questo caso i possessori di Alfasud arriveranno in autodromo a partire dalle 7.30 di domenica 26 settembre avendo a disposizione anche un parcheggio dedicato. A loro sarà consegnato anche un adesivo speciale a ricordo dell’evento e alcuni gadget. Alle 9.00 sarà il momento dei turni del Trofeo Carlo Chiti ai quali prenderanno parte le Alfasud Trofeo. Quindi a partire dalle 12.30 tutte le Alfasud scenderanno in parata sul circuito di Varano de’ Melegari. Alle 14.30 sarà il momento del secondo turno del Trofeo Carlo Chiti, subito dopo il pranzo in autodromo, quindi alle 16.15 sarà il momento della conferenza “Il mondo Alfasud”.

All’Alfa Romeo Festival parteciperanno anche l’ingegnere Rosario Correale di Stellantis che discuterà della sua esperienza in Alfa Romeo presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, il giornalista e scrittore Giancarlo Catarsi autore del libro “Alfa Romeo Alfasud” edito da Giorgio Nada.

Quindi ci sarà spazio anche per Andrea de Adamich, pilota e commentatore televisivo e grande protagonista della storia del Biscione con l’Autodelta e direttore del Centro Internazionale Guida Sicura di Varano de’ Melegari che adopera esclusivamente vetture Alfa Romeo. De Adamich esporrà durante l’Alfa Romeo Festival alcune vetture del Biscione della sua collezione privata. L’evento si concluderà quando alle 17.15 si svolgeranno le premiazioni dei vincitori del Trofeo Carlo Chiti con l’assegnazione di un premio speciale per l’equipaggio con Alfasud che proviene da più lontano.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI