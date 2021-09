Ferrari Racing Days 2021 a Silverstone con i programmi F1 Clienti e XX

Ferrari è lieta di accogliere i fan al Ferrari Racing Days 2021 sul circuito di Silverstone. A supportare il quinto round della Ferrari Challenge UK Series ci sarà l’azione in pista dei programmi F1 Clienti e XX.

Lucky Khera di Graypaul Birmingham attualmente guida il campionato Trofeo Pirellio con 22 punti. H.Sikkens di H.R. Owen London e James Swift di Dick Lovett Swindon colmano il divario prima di passare all’ultimo round della serie a Oulton Park ad ottobre. Swift, che si è unito alla serie dopo il primo round, ha recuperato rapidamente terreno, vincendo entrambe le gare nel round precedente a Snetterton.

Ferrari Racing Days 2021: scendono in pista le vetture dei programmi F1 Clienti e XX

Graham de Zille ha l’opportunità di assicurarsi la vittoria del campionato a Silverstone con 33 punti nella classifica della Coppa Shell. Bastano 36 punti di vantaggio per confermare la sua posizione. Nel frattempo, Paul Simmerson di Graypaul Birmingham e Paul Rogers di JCT600 Brooklands continueranno la loro battaglia per il secondo posto.

I due piloti sono separati da soli cinque punti e hanno corso da vicino per l’intera stagione. Le loro prestazioni questo fine settimana potrebbero programmare un incontro fenomenale nell’ultimo round della stagione.

Durante l’evento sarà presentata una gamma di vetture F1 Clienti e XX. Sei Ferrari di Formula 1 parteciperanno all’evento, comprese le monoposto guidate da Felipe Massa nel 2008 e Kimi Raikkonen nel 2007. Saranno presenti 16 auto del Programma XX, tra cui FXX K, FXX K Evo e 599XX Evo.

Le prime due condividono un motore V12 da 6.3 litri capace di sviluppare una potenza di 1050 CV e oltre 900 Nm di coppia massima grazie al supporto di un propulsore elettrico che aggiunge 190 CV agli 860 CV erogati dal powertrain endotermico. La 599XX Evo, invece, viene fornita con un V12 da 6 litri in grado di erogare 755 CV e 700 Nm.

I clienti Ferrari, infine, potranno partecipare a varie attività di guida “Passione Ferrari” sui circuiti di Silverstone e Stowe per l’intero weekend. Sia oggi che domani si terrà una sfilata sul tracciato.

