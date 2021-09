Stellantis: grossa trasformazione per Gliwice nel 2022

Mentre lo stabilimento Stellantis di Sevel Sud non è più in grado di soddisfare da solo la forte domanda di veicoli commerciali leggeri, lo stabilimento polacco di Gliwice del gruppo automobilistico si convertirà alla produzione di veicoli commerciali nel 2022. Questa decisione arriva in un momento in cui è stato annunciato che Gliwice non produrrà più l’Opel Astra alla fine del 2021.

Stellantis converte il suo stabilimento a Gliwice

Dunque lo stabilimento polacco di Gliwice si prepara a dare una mano al gruppo Stellantis convertendosi all’assemblaggio di veicoli commerciali leggeri, secondo quelle che sono le informazioni dei media polacchi Dostawczakiem e Francuskie. Mentre lo stabilimento di Gliwice produce Opel Astra da 23 anni, non sarà più così dalla fine del 2021, poiché la sesta generazione di Astra sarà ora assemblata a Rüsselsheim in Germania, insieme alla nuova auto di DS.

Per modernizzare la sua fabbrica polacca, il gruppo Stellantis sta investendo tra 280 e 300 milioni di euro. La produzione di veicoli commerciali inizierà nella primavera del 2022, ma i test sono già iniziati.

Ad agosto è stata prodotta la prima carrozzeria e a settembre sarà assemblato in catena di montaggio il primo modello completo. Questo è un Peugeot Boxer L4H3. Infine, lo stabilimento polacco produrrà Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano e Fiat Ducato, nelle versioni termica ed elettrica.

Da 40.000 a 50.000 unità dovrebbero lasciare la fabbrica nel 2022, quindi la produzione raggiungerà le 100.000 unità all’anno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi da questo importante stabilimento del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares offre fino a 2.900 euro al mese per lavorare a Madrid

Stellantis: lo stabilimento polacco di Gliwice si convertirà alla produzione di veicoli commerciali nel 2022

Ti potrebbe interessare: A Pomigliano d’Arco, cassa integrazione per altre due settimane nello stabilimento del gruppo Stellantis

Ti potrebbe interessare: Stellantis: l’azienda di Carlos Tavares trova soluzione per ridurre i tagli in Spagna

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI