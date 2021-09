Alfa Romeo: 2 segmento E in gamma?

Continuano ad arrivare indiscrezioni a proposito del futuro di Alfa Romeo. Del resto sappiamo che il gruppo Stellantis ha intenzione di rilanciare la casa automobilistica del Biscione arricchendo la sua gamma con numerose novità. A proposito di esse, che probabilmente troveranno conferme a fine anno o al massimo nei primi mesi del 2022, si parla dell’arrivo di due nuove segmento E nei prossimi anni.

Una delle due vetture di segmento E dovrebbe essere un SUV più grande di Stelvio che utilizzerà la piattaforma STLA Large e arriverà ovviamente anche in versione completamente elettrica. Il suo arrivo non sarà immediato si parla infatti del 2026 o del 2027. Sempre nello stesso segmento e con la stessa piattaforma Alfa Romeo potrebbe proporre un altro veicolo. Si tratterebbe di una berlina di grandi dimensioni. Non è chiaro al momento se si tratterà di un’ammiraglia “classica” in stile Alfetta oppure se invece si porterà avanti il progetto di una berlina coupè elettrica a 4 porte.

Oltre a queste due auto di segmento E Alfa Romeo con il nuovo piano di rilancio dovrebbe inoltre confermare che si faranno le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e che tornerà anche la Giulietta. Si parla inoltre di una nuova Spider che potrebbe arrivare in collaborazione con Maserati ma non prima del 2027. Confermati ovviamente il debutto a febbraio 2022 di Tonale e l’arrivo a fine 2023 del B-SUV che forse si chiamerà Brennero.

Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità trapeleranno a proposito del futuro dello storico marchio milanese che punta a diventare competitivo nel segmento premium del mercato auto.

Alfa Romeo E-SUV potrebbe essere uno dei due nuovi modelli che la casa del Biscione lancerà nei prossimi anni sul mercato secondo le ultime voci

