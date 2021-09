Alfa Romeo Stelvio è leader ad agosto nel segmento dei D-SUV

Nonostante un mercato sempre più competitivo e delle vendite complessive che hanno visto ad agosto una contrazione, l’Alfa Romeo Stelvio continua ad essere al vertice nel segmento D dei SUV con una quota di mercato pari al 16,8%, che diventa del 18,5% nel comparto premium.

Dunque, il mercato continua a premiare il primo SUV della casa automobilistica di Arese con il suo carattere sportivo e con un’esperienza di guida di alto livello. Secondo quanto dichiarato dal Biscione, lo Sport Utility Vehicle ha rivoluzionato il segmento, conquistandone la leadership. Inoltre, circa 1 automobilista italiano su 2, che vuole guidare un SUV di segmento D con motore endotermico, sceglie proprio lo Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio, circa 1 automobilista italiano su 2 lo sceglie nel segmento D-SUV

Alfa Romeo Stelvio: ottimi risultati raggiunti ad agosto dal primo SUV del Biscione

Quello del pubblico è un ulteriore e significativo premio che si somma ai numerosi riconoscimenti conquistati dal primo SUV di Arese dalla stampa internazionale da quando è stato lanciato a livello mondiale. I premi riguardano design, prestazioni e le caratteristiche ricercate dalla clientela business. Ad esempio, l’Alfa Romeo Stelvio è stato eletto Miglior auto per dirigenti durante l’ultima edizione di Mission Fleet Award.

Il modello vanta un grande appeal nelle aziende e ha prevalso per lo stile e la sportività, oltre che per gli aspetti tecnologici. Del resto, il benefit dell’auto aziendale continua a rappresentare un tratto distintivo per il middle e l’high management.

Con il suo Stelvio, lo storico marchio di Stellantis soddisfa al meglio le esigenze di questo comparto strategico, offrendo una gamma sempre coerente con il suo spirito e con allestimenti specifici pensati per il business.

Inoltre, non bisogna dimenticarsi della versione Quadrifoglio che si posiziona al top della gamma del D-SUV. Condivide il motore V6 biturbo da 2.9 litri con la Giulia Quadrifoglio e riesce a sviluppare ben 510 CV di potenza a 6500 g/min e 600 Nm di coppia massima a 2500-5500 g/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,8 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a 283 km/h.

