Gestione delle flotte auto: LoJack lancia CalAmp iOn

Iniziativa per la gestione delle flotte da parte di LoJack, Gruppo CalAmp: società di intelligenza connessa che aiuta le persone e le aziende a lavorare in modo più smart. Sul mercato italiano l’innovativa piattaforma CalAmp iOn. La soluzione aiuta la gestione del parco veicoli e delle risorse mobili, per ridurre i costi, aumentare l’efficienza operativa e migliorare la sicurezza della flotta. Parliamo quindi di auto aziendali, specie a noleggio lungo termine.

L’obiettivo è migliorare il lavoro di tutti, aziende e dipendenti o collaboratori che siano: CalAmp iOn fornisce informazioni in tempo reale su dati strategici relativi ai veicoli, ai conducenti, alle risorse e alle attrezzature che consentono di prendere decisioni informate in grado di semplificare le operazioni della flotta.

Fra i punti chiave, la la sicurezza: c’è un accesso a rapporti ed alert che richiedono un intervento immediato per affrontare situazioni critiche, come guasti del veicolo, comportamenti di guida pericolosi e incidenti. Infatti, i sinistri sono molto stressanti per i guidatori. Si possono commettere gravi errori nella compilazione del Modulo blu della constatazione amichevole, oppure dimenticare dettagli fondamentali per ottenere il risarcimento. Le procedure di rimborso assicurativo vanno a buon fine grazie a documentazione adeguata.

Gestione delle flotte: come risparmiare, ma in sicurezza

Secondo aspetto, il risparmio sui carburanti. Giacché le auto a benzina, diesel e ibride restano di gran lunga le preferite. Anche per il disordine degli incentivi. Il software mette gli operatori in condizione di ridurre i costi del carburante e delle riparazioni attraverso la gestione intelligente delle manutenzioni. Attraverso il servizio con iOn Tag, avvisa i conducenti quando hanno dimenticato un’attrezzatura; l’utilizzo del geofence intorno agli uffici consente poi di rilevare ingressi e uscite, automatizzando la gestione di orari e presenze.

Non ultimo, per un viaggio tranquillo e sicuro, CalAmp iOn dà la visibilità di tutti gli asset strategici, delle condizioni stradali, del meteo, del traffico e di altri indicatori rende i flussi di lavoro operativi più fluidi, efficienti e sicuri.

