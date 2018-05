Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet: rubato l’esemplare che doveva partecipare alla Mille Miglia

A pochi giorni dalla Mille Miglia è stata rubata un’Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet che doveva partecipare alla prossima competizione storica. In particolare, l’esemplare rubato avrebbe dovuto partecipare con il numero 115. Jeroen Branderhorst, il responsabile dell’Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet rubata, ha deciso di lanciare un appello a tutto il popolo del web affinché venga ritrovato lo storico esemplare.

Nello specifico, l’auto del Biscione era conservata in un rimorchio bianco nelle vicinanze dell’Hotel Noce a Brescia. Si tratta sicuramente di un furto su commissione dato che il valore stimato della vettura si aggira attorno ai 300.000 euro, anche se in alcune aste ha toccato i 700.000 euro. L’esemplare rubato dell’Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet è in colorazione beige con targa AH 2539.

Il suddetto veicolo è stato prodotto nel 1942 e vanta un motore da 2.5 litri che riesce a sviluppare una potenza di oltre 100 CV. In particolare, ecco il post pubblicato su Facebook da Jeroen Branderhorst:

“Cari amici, dear friends, last night this white Brian James trailer INCLUDING our Alfa Romeo 6C 2500 Sport from 1942 have been stolen in Brecia, Italy. It is there to participate in the Mille Miglia. Who has seen the trailer and our Alfa? Please share!”