La Citroen C1 sarà “quasi impossibile” da sostituire a causa dell’inasprimento delle normative sulle emissioni e delle condizioni di mercato, ha rivelato il CEO dell’azienda Vincent Cobee. I rapporti dello scorso anno suggerivano che la city car stava affrontando l’ascia, insieme alla Peugeot 108 sviluppata congiuntamente, con il partner Toyota che aveva confermato separatamente che avrebbe continuato con la sola Aygo per un’ulteriore generazione essendo stata in grado di dimostrare un business case per questo.

Cobee ha ora quasi confermato quella decisione, dicendo: “Quel segmento viene cancellato dalla pressione ambientale. È quasi impossibile continuare. “Il fatto è che una Citroen C3 è quasi il prezzo equivalente quando si tiene conto dei valori residui e dei costi di proprietà. In un contratto di locazione il prezzo è quasi lo stesso.”

Negli ultimi anni il costoso sviluppo di motori e sistemi di filtraggio dei gas di scarico per soddisfare le sempre più stringenti leggi sulle emissioni ha reso le city car sempre più difficili da produrre a un costo che i clienti sono disposti a pagare per loro.

Prima di formare Stellantis, PSA ha precedentemente venduto la sua partecipazione nella sua joint venture con Toyota, attraverso la quale la Citroen C1 e la 108 sono state collegate alla Toyota Aygo e costruite insieme ad essa nella Repubblica Ceca dal 2005.

Citroën ha lanciato l’anno scorso l’Ami, un quadriciclo elettrico che può essere guidato in alcuni paesi europei da ragazzi di 16 anni senza patente di guida. È in grado di raggiungere solo 40 km all’ora e solo 75 km di autonomia, ma può essere noleggiato per un minimo di € 19,99 al mese e acquistato per soli € 6000. Vedremo dunque cosa ne sarà della Citroen C1.

