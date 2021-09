Nuova Alfa Romeo Giulia: a breve notizie importanti

Secondo indiscrezioni provenienti dall’Italia a breve dovrebbero arrivare notizie interessanti a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia. Ci riferiamo alla seconda generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. A lungo si è discusso se la vettura avrebbe ricevuto una seconda generazione data la crisi di vendite del segmento delle berline tradizionali.

A Breve notizie sulla nuova Alfa Romeo Giulia?

Questa crisi iniziata proprio con l’arrivo sul mercato della berlina del Biscione è proseguita nel corso degli anni. I clienti di veicoli premium infatti si indirizzano sempre più verso SUV e Crossover. Nonostante ciò, secondo le ultime indiscrezioni, una nuova Alfa Romeo Giulia si dovrebbe fare. Molto probabilmente con il futuro piano di rilancio dello storico marchio milanese dovrebbero arrivare le prime notizie interessanti sulla seconda generazione di questo modello.

Il gruppo Stellantis entro fine anno o al massimo nei primi mesi del 2022 dovrebbe infatti dire quello che accadrà nella gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni. Tra le tante novità attese si parla anche del possibile arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulia. La vettura ovviamente subirà molto modifiche rispetto al modello attuale, sia da un punto di vista estetico che tecnologico. Ovviamente se un tale modello sarà confermato è sicuro l’arrivo di versioni completamente elettriche dato che dal 2027 il Biscione in alcuni mercati venderà solo auto elettriche.

In ogni caso la nuova Alfa Romeo Giulia con la sua seconda generazione promette di toccare nuove vette di sportività e prestazioni. Per quanto riguarda l’anno di arrivo, al momento non vi sono certezze. In ogni caso sembra difficile che il modello possa venire lanciato prima del 2025. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità emergeranno a proposito di questo futuro modello della casa automobilistica milanese che il gruppo Stellantis vuole rilanciare a tutti i costi nel segmento premium del mercato auto.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: possibile maxi-stop della produzione in arrivo in autunno

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI