Fiat 500X e 500L: cosa resterà della gamma di 500?

Negli anni passati si pensava che Fiat 500 sarebbe divenuta una vera e propria gamma di auto. Infatti oltre all’iconica city car elettrica esistevano altre due varianti: 500X e 500L. Inoltre si vociferava che sarebbero potute arrivare altre varianti. Ad esempio si parlava di una Fiat 500 Giardiniera e di una 500, in versione berlina a 5 porte. Di questi ultimi due progetti non si è saputo più nulla. Di contro sembra quasi certo che Fiat 500L e 500X presto cesseranno di esistere.

Infatti la Fiat 500L sappiamo già che a breve uscirà di produzione. La monovolume sembra avere sempre meno spazio in un mercato in cui ormai crossover e SUV la fanno da padroni. La sua produzione presso lo stabilimento di Fiat Chrysler Serbia a Kragujevac è ridotta al minimo e le vendite mese dopo mese vanno ad erodersi sempre di più. Probabilmente il 2022 potrebbe essere il suo ultimo anno sempre che la sua produzione non venga sospesa entro fine anno.

Per quanto riguarda Fiat 500X, il discorso è completamente diverso. Infatti si tratta di un modello che gode di ampia popolarità in Italia e nel mondo. Le vendite vanno a gonfie vele solo che a quanto pare Fiat ha piani diversi per il futuro. Infatti il suo posto sarà preso dal nuovo B-SUV che Fiat produrrà dal 2023 in Polonia presso lo stabilimento di Tychy, mentre un altro SUV sarà lanciato in futuro dalla casa italiana ma nel segmento C del mercato. Nessuno di questi due modelli sarà comunque una seconda generazione di Fiat 500X ma si tratterà di auto diverse.

Sembra dunque quasi che con l’avvento di Stellantis, Fiat abbia deciso di essere meno “500centrica”. Si parla infatti del ritorno di Fiat Punto e dell’arrivo di qualche altro modello anche nel segmento D del mercato. Entro fine anno con il nuovo piano industriale di Stellantis ne sapremo di più anche su questo.

