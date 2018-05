Fiat 500: prodotto l’esemplare numero 2.000.000 nella fabbrica polacca

La Fiat 500 è sicuramente una delle city car più apprezzate in Italia. Tuttavia, la vettura del brand torinese è riuscita ad ottenere successo anche in altre parti del mondo. Nello stabilimento polacco di Tychy è stato prodotto l’esemplare numero 2.000.000 della celebre city car nell’arco degli 11 anni a partire dalla presentazione avvenuta il 4 luglio 2007.

In particolare, la versione che ha rappresentato il record nel sito polacco è la Fiat 500C Collezione in versione Primavera, nella colorazione bianca/grigia e con motore TwinTurbo da 85 CV destinata al mercato italiano.

Fiat 500: nuovo record raggiunto nello stabilimento di Tychy dove viene prodotta la city car

Secondo dati ufficiali, oltre l’80% delle vendite dell’auto del marchio di Torino provengono al di fuori del mercato italiano e inoltre da 5 anni a questa parte è la vettura più venduta in Europa nella sua categoria.

Se ciò non bastasse, la 500 ha stabilito un nuovo record di vendite con circa 60.000 esemplari venduti nel mercato europeo nel corso del primo trimestre del 2018. Sempre nel Q3 di quest’anno, la city car è stata la più venduta in Svizzera, Austria, Croazia, Spagna, Belgio, Portogallo, Ungheria, Slovenia e Regno Unito e si è posizionata al terzo posto in Germania, Romania, Svezia, Italia, Bulgaria, Francia e Slovacchia.

La produzione della Fiat 500 è iniziata nella fabbrica di Tychy proprio nel 2007, stesso anno in cui conquistò il premio di Car of the Year. Ad oggi, lo stabilimento polacco vanta una capacità produttiva di oltre 200.000 unità all’anno. Vi ricordiamo che la celebre city car del marchio torinese di FCA è disponibile in ben 30 serie speciali.