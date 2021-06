Stellantis lancia Spoticar anche nel Regno Unito

Il primo programma di auto usate approvato multimarca sta per essere lanciato nel Regno Unito grazie al gruppo Stellantis. Denominato SPOTiCAR, da questa settimana consente ai consumatori di prenotare, da casa, auto usate omologate dei marchi Vauxhall, Peugeot, Citroen e DS Automobiles, da un listino di oltre 12.000 veicoli.

Spoticar sbarca in UK

E entro il primo trimestre del 2022 tutti i restanti marchi di Stellantis, tra cui Fiat e Alfa Romeo, mostreranno anche le loro auto usate approvate sul portale desktop e mobile, compresi i marchi non appartenenti al gruppo. SPOTiCAR consentirà agli acquirenti di scegliere se visionare l’auto di persona presso un rivenditore e fare un giro di prova, oppure organizzare la consegna a domicilio. Nel 2022 i consumatori potranno acquistare completamente online.

I rivenditori con i franchising inclusi avranno il marchio nel punto vendita per evidenziare il loro coinvolgimento nel programma SPOTiCAR – i concessionari Vauxhall, Peugeot, Citroen avranno il loro posto entro la metà di luglio. Nick Richards, Direttore delle operazioni sui veicoli usati di Stellantis, ha dichiarato: “Stellantis è sempre alla ricerca di nuovi modi per innovare il mercato e con il lancio di SPOTiCAR portiamo i nostri eccellenti programmi di approvazione dell’usato attraverso i nostri marchi in un’unica piattaforma che i clienti possono utilizzare.

“Abbiamo anche ottimizzato la piattaforma in modo che i clienti possano visualizzare online o visitare uno showroom per finalizzare i dettagli, dando loro la comodità e la possibilità di decidere cosa è meglio per loro”. Gli standard di preparazione dei veicoli, inclusi i controlli a più punti, saranno allineati tra i marchi del gruppo, che secondo Richards possono fornire efficienze per i centri PDI dei gruppi di concessionari in franchising.

Il lancio nel Regno Unito arriva quando il rivenditore europeo di auto usate Aramis Group, di cui Stellantis è uno dei principali azionisti, è pronto a intraprendere un’IPO per finanziare l’espansione futura. Aramis Group possiede la catena di supermercati di auto usate Motordepot nel Regno Unito.

