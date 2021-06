Opel Astra Cross: ecco la versione crossover | Render

Le case automobilistiche sanno che SUV e crossover oggi sono una vera e propria miniera d’oro e spesso il denaro guadagnato viene utilizzato per investire sullo sviluppo di vetture più esclusive. Con la nuova generazione dell’Opel Astra, il cui debutto dovrebbe avvenire a settembre, il marchio di Stellantis potrebbe seguire questo percorso con un modello che si posizionerà fra la versione standard dell’Astra e il Grandland.

Addetti ai lavori sostengono che l’auto in questione si chiamerà Opel Astra Cross e dovrebbe essere presentata nell’autunno del 2022. In attesa di scoprire maggiori informazioni, Motor.es ha pubblicato un render che ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale del presunto crossover tedesco.

Opel Astra Cross: un progetto digitale anticipa la versione crossover

Conosciuto internamente con il nome in codice OV54, dovrebbe disporre di una carrozzeria a cinque porte e un design diverso per differenziarsi dalla compatta. Ciò significa anche che si distinguerà dalla Sports Tourer che arriverà in primavera del 2022. Molto probabilmente, i designer di Opel adotteranno uno stile più sportivo sul retro e una carrozzeria più da coupé, con una curvatura maggiormente pronunciata sul tetto.

Fino alle porte anteriori, la presunta Astra Cross condividerà lo stesso stile del modello standard, sfoggiando il nuovo frontale Opel Vizor che integra anche dei nuovi fari sottili. Visto che parliamo di un crossover, possiamo aspettarci una maggiore altezza da terra, dei passaruota con protezioni in plastica nera, delle minigonne laterali, delle barre al tetto, delle protezioni per lo scarico e altro ancora.

L’abitacolo dovrebbe essere in gran parte identico all’Astra di nuova generazione, anche se potrebbero esserci alcune caratteristiche esclusive. Per quanto riguarda le motorizzazioni, l’Opel Astra Cross avrà una gamma molto completa composta da propulsori benzina, diesel e due ibridi (di cui uno plug-in con potenza di 225 CV), tutti a trazione anteriore.

Maggiori informazioni sulla versione crossover potrebbero essere rivelate in occasione della presentazione della sesta generazione della vettura prevista nei prossimi mesi.

