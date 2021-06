Fiat Strada 2022: aumentano i prezzi a giugno in Brasile

Fiat ha deciso di aumentare a giugno i prezzi del Fiat Strada 2022 in Brasile. Il pick-up compatto più venduto e anche il veicolo a quattro ruote più venduto nel grande paese sudamericano nel 2021 (con 51.368 esemplari fino a maggio) adesso costa mediamente 1500 R$ (242 euro) in più.

Senza alcun preavviso da parte della casa automobilistica torinese, il model year 2022 del nuovo Strada parte da 77.290 R$ (12.482 euro) anziché 74.790 R$ (12.078 euro), con un incremento pari a 1500 R$. Sia la versione Endurance con doppia cabina che quella Freedom sempre nella stessa configurazione hanno avuto un aumento di prezzo di 1500 R$. In questo caso, il Fiat Strada Endurance CD 2022 è passato da 83.890 R$ (13.547 euro) a 85.390 R$ (13.787 euro).

Fiat Strada, l’aumento è arrivato senza alcun avviso da parte dell’azienda

Fiat Strada 2022: la casa automobilistica torinese ha deciso di aumentare i prezzi a giugno

Il Freedom CP, invece, è passato da 81.890 R$ (13.222 euro) a 83.390 R$ (13.465 euro). La variante a doppia cabina ora costa 88.890 R$ (14.353 euro) invece di 87.390 R$ (14.110 euro). Infine, il top di gamma Volcano è aumentato di 1400 R$ (226 euro), da 92.590 R$ (14.951 euro) a 93.990 R$ (15.177 euro). La versione più costosa, con cerchi in lega da 16” e verniciatura perlata, adesso è disponibile per 99.090 R$ (16.000 euro).

Avendo come rivale soltanto il pick-up Volkswagen Saveiro, il nuovo Fiat Strada non conosce crisi. Nonostante l’aumento dei prezzi registrato già a marzo, il veicolo ha continuato a decollare, conquistando il primo posto nella classifica delle auto e dei veicoli commerciali leggeri più venduti in Brasile, superando la Onix.

Con oltre 10.000 esemplari venduti mediamente ogni mese, questo veicolo è diventato un’opzione per chi cerca una vettura per il tempo libero mentre le flotte continuano ad affidarsi a lui. In Brasile, il pick-up è disponibile con i motori Fire da 1.4 litri con potenza fino a 88 CV e Firefly da 1.3 litri fino a 109 CV. Presto dovrebbe debuttare anche il nuovo GSE Turbo da 1 litro con 120 CV o più, abbinato alla trasmissione CVT.

