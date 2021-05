Alfa Romeo, Fiat e Jeep: ecco in cosa differiranno i B-SUV

Nei prossimi anni la gamma di Alfa Romeo, Fiat e Jeep sarà arricchita con 3 B-SUV. Questi modelli dovrebbero essere prodotti tutti e 3 a Tychy in Polonia anche se per il momento si aspetta ancora la conferma ufficiale relativa al modello di Alfa Romeo. La grande domanda che tutti si pongono è in cosa differiranno i 3 SUV dato che oltre ad essere prodotti nella stessa fabbrica sorgeranno sulla stessa piattaforma e condivideranno numerose tecnologie.

Ovviamente per evitare inutili doppioni il gruppo Stellantis caratterizzerà i 3 futuri B-SUV di Alfa Romeo, Fiat e Jeep con elementi che renderanno le 3 auto assai diverse l’una dall’altra. Oltre agli ovvi cambiamenti estetici che serviranno a rendere le 3 auto in perfetta sintonia con le rispettive gamme ognuno di questi modelli sarà dotato di una propria personalità. Ad esempio sappiamo già che il B-SUV di Jeep sarà dei 3 quello con il look più sportivo e avventuroso in piena tradizione Jeep.

A proposito di questo modello tuttavia dobbiamo ricordare che non sarà disponibile con trazione integrale anche se si dice che in un secondo momento potrebbe arrivare anche una versione 4X4 probabilmente su un’altra piattaforma. Di questo SUV si dice anche si possa chiamare Junior ma al momento si tratta di semplici voci.

Il modello di Fiat dovrebbe invece caratterizzarsi per un rapporto qualità prezzo molto interessante e probabilmente sarà tra i 3 modelli quello con i prezzi di listino più alla portata di tutti. L’auto ovviamente sarà caratterizzata da uno stile in sintonia con gli altri modelli di Fiat in maniera da garantire un certo family feeling.

Infine per quanto riguarda il B-SUV di Alfa Romeo che forse si chiamerà Alfa Romeo Brennero, tra i tre sarà quello con il look più elegante e sportivo e sicuramente si differenzierà dagli altri due SUV per una maggiore dose di lusso al suo interno come tradizione per le auto della casa automobilistica del Biscione. Nei prossimi mesi a proposito di questi 3 SUV di Alfa Romeo, Fiat e Jeep emergeranno ulteriori dettagli che faranno più luce sulle loro caratteristiche.

