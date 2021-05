Stellantis amplia la linea di ricambi Heritage Parts

Negli ultimi anni, Heritage, il dipartimento di Stellantis dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico di Alfa Romeo, Abarth, Lancia e Fiat, ha lanciato alcuni progetti molto interessanti fra cui Heritage Parts. Si tratta di una linea di ricambi per vetture classiche fedelmente riprodotti grazie alla collaborazione di Mopar.

Alla fine del 2019, il progetto è partito con i paraurti anteriore e posteriore della mitica Lancia Delta HF Integrale e della versione Evoluzione per poi proseguire con i paraurti anteriore e posteriore dell’Alfa Romeo 147 GTA, oltre a proporre alcuni prodotti speciali per la cura delle auto storiche.

Stellantis Heritage Parts

Heritage Parts: la gamma di componenti per vetture d’epoca di Stellantis adesso ha nuovi ricambi

Stellantis riesce ad offrire la linea Heritage Parts grazie alla possibilità di sfruttare stampi e materiali originali custoditi all’interno che garantiscono la produzione di componenti di altissima qualità e che si adattano perfettamente, tanto da consentire alle vetture di poter circolare su strada nel pieno rispetto delle regole omologative.

Dopo il grande successo conquistato dai primi prodotti commercializzati, il gruppo automobilistico ha ampliato la gamma Heritage Parts con sette lamierati specifici per la Lancia Delta HF Integrale Evo: cofano, parafanghi e rivestimenti delle portiere diventano parte integrante del catalogo di ricambi ufficiali dedicati alle vetture classiche.

I lamierati vengono realizzati attraverso uno stampo ricavato da un processo di reverse engineering, ottimizzato grazie alla scansione dell’esemplare di Delta HF Integrale Evo appartenente alla collezione storica di Heritage. Il materiale utilizzato è l’acciaio a basso tenore di carbonio, la stessa lega del componente originale ma migliorato con l’aggiunta della zincatura.

Oltre alle parti di ricambio riprodotte, nel catalogo HeritageParts di Stellantis ci sono altre 31 componenti originali, disponibili in numero limitato e fino ad esaurimento scorte, per le Alfa Romeo GTV/Spider, GT, 147 e 156 e per Fiat Coupé e Barchetta. Nello specifico, parliamo di 10 centraline iniezione e 21 ricambi di carrozzeria suddivisi tra paraurti, parafanghi, portelloni, portiere e cofano.

Sono tutti ricambi fondamentali per salvaguardare il valore collezionistico ed economico di queste auto e, vista la disponibilità limitata, il loro acquisto può rivelarsi un interessante investimento per il futuro. È possibile acquistare le varie componenti della linea Heritage Parts presso la rete autorizzata di Stellantis oppure direttamente sul Mopar Store.

