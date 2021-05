Fiat 500X: la futura generazione sarà un po’ più lunga

In attesa di notizie ufficiali da parte del gruppo Stellantis, si moltiplicano le voci relative al futuro piano industriale di Fiat. Un modello su cui tanti si interrogano per quanto riguarda il futuro, è sicuramente il crossover Fiat 500X. Il veicolo arrivato sul mercato nel 2014 riceverà sicuramente una nuova generazione nei prossimi anni dato il successo commerciale fin qui ottenuto dal modello che indubbiamente ha ricevuto non pochi apprezzamenti come dimostrano i dati di vendita complessivi.

Con la prossima generazione Fiat 500X si allungherà

Secondo le ultime indiscrezioni la nuova Fiat 500X quando finalmente la futura generazione sarà realtà, potrebbe crescere leggermente di dimensioni, soprattutto in lunghezza, quando finalmente arriverà sul mercato. Questo dovrebbe avvenire principalmente per differenziare maggiormente questo modello dal futuro B-SUV che Fiat lancerà sul mercato nel 2023 e che sarà fabbricato in Polonia presso lo stabilimento di Tychy su piattaforma modulare CMP.

Lo stesso capo globale di Fiat, Oliver Francois, lo aveva preannunciato lo scorso anno quando aveva detto che un nuovo modello avrebbe sostituito 500X e 500L nella gamma di Fiat e che avrebbe avuto uno stile più vicino alla 500X ma con una dimensione maggiore. Probabile inoltre che questi due non saranno gli unici SUV che Fiat avrà nella sua gamma nel futuro prossimo. Infatti sembra certo l’inserimento in gamma di almeno un altro modello di questo tipo e non possiamo escludere che Fiat voglia allargare ulteriormente la famiglia dei SUV anche con un veicolo a 7 posti.

Al momento però si tratta solo di supposizioni, quello che accadrà realmente alla gamma di Fiat sotto la gestione di Stellantis lo sapremo solo quando finalmente il nuovo piano relativo alla casa automobilistica di Torino sarà rivelato. Per il momento a differenza di altri marchi quali Maserati, Alfa Romeo e Jeep, le bocche su Fiat rimangono cucite. Ma siamo sicuri che Carlos Tavares e soci sapranno sorprendere i numerosi fan di Fiat con novità interessanti.

