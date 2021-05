Stellantis: quasi due mesi di stop a Windsor

Unifor Local 444 ha confermato che la chiusura dell’impianto di assemblaggio del gruppo Stellantis a Windsor a causa della carenza globale di microchip, un componento essenziale per numerose parti delle nuove auto, è stata estesa per includere la settimana del 24 maggio. Tuttavia, il portavoce di Stellantis Lou Ann Gosselin ha dichiarato in un comunicato inviato via e-mail che la società prevede di riprendere la produzione ridotta entro la fine del mese.

“Stellantis continua a lavorare a stretto contatto con i nostri fornitori per mitigare gli impatti di produzione causati dai vari problemi della catena di fornitura che il nostro settore deve affrontare”, ha affermato Gosselin. “A causa della carenza globale di microchip senza precedenti, la produzione presso l’impianto di assemblaggio di Windsor sarà ridotta la settimana del 24 maggio. L’impianto eseguirà un turno parziale la settimana del 31 maggio.” Lo stabilimento di Windsor, che produce minivan Pacifica, è fermo dal 29 marzo.

Dunque questo significa che se davvero lo stabilimento riaprirà i battenti nell’ultima settimana di maggio e non ci saranno ulteriori rinvii a Windsor saranno stati due i mesi di stop completo della fabbrica con la situazione che sembra farsi sempre più preoccupante per Stellantis e più in generale per l’intero settore automobilistico che si trova a fare i conti con un problema davvero grave che paradossalmente a lungo andare potrebbe creare problemi maggiori anche rispetto a quelli causati lo scorso anno dal lockdown dovuto alla crisi sanitaria scoppiata in seguito alla pandemia di coronavirus.

